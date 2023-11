Nakon incidenta u Zadru odigrana utakmica protiv Crvene zvezde, srpska momčad slavila

Košarkaši Zadra u susretu su 7. kola regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Crvene zvezde sa 74-81 (24-23, 19-22, 11-25, 20-11). Luka Božić je sa 18 koševa i 10 skokova bio najbolji kod Zadra, dok je Rokas Giedraitis sa 19 poena bio najefikasniji kod Crvene zvezde.

Pred ispunjenim tribinama dvorane "Krešimir Ćosić" Zadrani su bili konkurentni favoriziranim gostima u prvom poluvremenu, no u nastavku je do izražaja došla "duža klupa" beogradskog kluba. Zadar je sredinom druge četvrtine vodio sa 36-32, uslijedila je serija gostiju 11-0 za 36-43, ali domaći su se ipak do odlaska na odmor primaknuli na 43-45.

U nastavku je napad Zadra u potpunosti zakazao, dok je Crvena zvezda s nekoliko pogođenih trica "pobjegla" na 70-53 i pitanje pobjednika je bilo odlučeno. Posljednjih 10 minuta bilo je tek odrađivanje posla u kojemu su domaći uspjeli smanjiti na konačnih 74-81. Zadar je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 3-4, dok je Crvena zvezda na 6-1.

Nakon subotnjeg incidenta kada su nepoznati maskirani počinitelji fizički napali i ozlijedili dvojicu novinara Mozzart Sporta te člana Upravnog odbora beogradskog kluba, nedjeljni je dvoboj u dvorani na Višnjiku protekao bez problema.