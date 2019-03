Nakon Hajrovića i Ademija plavi i bez Bjelice na Benficu

Dinamo živi svoje najljepše dane, mirno može odraditi utakmicu protiv Lokomotive (subota u 17.30 sati u Kranjčevićevoj), a onda se vratiti svojoj europskoj bajci u kojoj su plavi otišli puno dalje nego je itko predviđao.

Maksimir će opet biti pun, koliko to može biti s obzirom na južnu tribinu koja je za goste i na manji kapacitet zbog raznih detalja derutnog stadiona.

>> Pogledajte video: evo što trener Nenad Bjelica kaže uoči utakmice s Benficom

[video: 29804 / ]

No, koliko god svi već danas gledali prema četvrtku i utakmici s Benficom, nije ni ovaj današnji sraz nimalo nevažan. Možda i ne toliko zbog samih bodova jer plavi su svojim igrama na tablici ispisali ogromnu prednost, ali bit će važan baš zbog Benfice, pa i problema koji su zadesili trenera Nenada Bjelicu.

Uefina kazna iznosi 234.000 eura

Ne samo da je ostao bez ozlijeđenih Arijana Ademija i Izeta Hajrović već ni Bjelica neće moći sjediti na klupi protiv Benfice. Naime, Uefa je potvrdila kaznu treneru Dinama za isključenje na uzvratnoj utakmici protiv Viktorije u Maksimiru kada je povukao suparničkog igrača želeći mu uzeti loptu koja je doista bila za Dinamo.

No nesmotreni Bjeličin potez sad će ga koštati i utakmicu će s klupe voditi njegovi pomoćnici Rene Poms i Nino Bule.

– Utakmica se priprema danima prije, na dan utakmice imat ćemo zadnji sastanak, do sat i pol prije utakmice mogu biti s momčadi. Vjerujem da će moji asistenti to odraditi na najbolji način. Nećemo tijekom utakmice imati nekakvu vezu, za to nema potrebe, a mi smo ionako uvijek pripremljeni za sve što se bude događalo u utakmici, znamo kako reagirati. Moram priznati da je kazna objektivna, čak sam se bojao da ne bude veća – rekao je kažnjeni Bjelica.

>> Pogledajte što su dinamovaci napravili Nenadu Bjelici

Nadao se da će žalba ‘upaliti’ jer već šest godina u Europi nije kažnjavan, ali Uefa nije bila milostiva, kao ni u slučaju ostalih postupaka, za utakmice s Anderlechtom i Viktorijom plavi moraju platiti 63.000 eura. Samo ove sezone Dinamo je platio 234.000 eura Uefi.

Kako bilo, Bjelica će danas voditi plave protiv Lokomotive i tražiti igračka rješenja i za Benficu. Navodno bi protiv lokosa mogao na desnom krilu isprobati jednu od dvije opcije na desnom krilu. Tako bi danas tu Hajrovićevu poziciju trebao igrali Atiemwen ili Kądzior.

Onaj koji ostane na klupi mogao bi u nedjelju igrati za drugu momčad Dinama protiv Sesveta i tamo se pokazati. Damian Kądzior tako je igrao za tu momčad u Engleskoj protiv Tottenhama i slavio te pokazao da je spreman nakon ozljede.

Atiemwen je na desnom krilu dosad pokazao dva lica, kad je ušao u Plzeňu, na toj poziciji nije pokazao ništa, ali je zato u domaćem derbiju protiv Osijeka igrao vrlo dobro, zabio je i svoj prvi pogodak, a sad je na Bjelici odluka tko će u vatru protiv jakih Portugalaca, a možda se Kądzior ili Atiemwen nametnu svojim partijama u subotu ili možda nedjelju.

Prilično je jasno da će umjesto kapetana Arijana Ademija igrati Ivan Šunjić. Uostalom, taj je dečko, kad god je igrao, igrao dobro. No ozljedom Ademija Bjelica je ostao bez opcije da zaigra s dva zadnja vezna, njih su dvojica odlično odigrala susret u Zagrebu protiv Viktorije.

>> Pogledajte slavlje Dinamovih igrača

Doduše, i tu postoje razne kombinacije, bude li Bjelica to želio, može Nikola Moro igrati sa Šunjićem, a onda bi opet iz sastava mogao ispasti Gojak koji iza sebe ima sjajnu sezonu i na određen je način grijeh slati ga na klupu. No, to su Bjeličine brige.

Problem su i novi travnjaci

Hajrović bi se mogao vratiti za uzvratni susret, mogao je on igrati i u četvrtak, ali pod injekcijom kao što je nerijetko dosad igrao. I nije jedini, dosta igrača ima problema s tetivama, zglobovima. Naime, novi travnjaci u HNL-u, pa i onaj u Maksimiru, prilično su tvrdi i zbog toga dolazi do upala tetiva ili, kao u Hajrovićevu slučaju, ovojnice tetive.

No Ademija neko vrijeme neće biti, on mora na operaciju trbušnog zida. Nakon tog zahvata oporavak traje tri tjedna, stoga plavi pokušavaju što prije pronaći termin kod liječnice u Njemačkoj koja je uspješno operirala Leovca.

– Žao mi je što je tako ispalo, ali to je valjda sudbina. Mislim da ne bi bilo korektno prema suigračima, Dinamu i navijačima da istrčim u utakmici u kojoj ne mogu dati sto posto samo zato što sam kapetan. Vjerujem u svoje suigrače, oni mogu riješiti Benficu i bez mene te sam uvjeren kako ću biti s njima na travnjaku već u četvrtfinalu Europske lige – rekao je Ademi.