Najbolji na svijetu nije uspio do trećeg zlata zaredom: Rus se pokazao neprelaznim...

U teškoj kategoriji kod džudaša (+100 kg) legendarni francuski borac Teddy Riner (32), najbolji teškaš svoje ere i jedan od najboljih u povijesti, nije uspio u namjeri da osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato, u četvrtfinalu je izgubio od najbolje rangiranog borca Rusa Tamerlana Bašajeva.

No, niti on nije uspio otići do kraja, u polufinalu je Bašajev izgubio 1-11 od Gruzijca Gurama Tušišvilija, svjetskog prvaka iz 2018.

Na kraju u finalu su se sastali Guram Tušišvili i Čeh Lukas Krpalek, olimpijski prvak iz Rija u poluteškoj kategoriji, a zlato je osvojio Krpalek, koji je slavio ipponom (10-0).

Teddy Riner, koji je jurio rekord od tri uzastopna zlata Japanca Tadahira Nomure (60 kg), koji je slavio na OI 1996., 2000. i 2004., na kraju je uzeo broncu, kao i Tamerlan Bašajev.

Francuz je osvojio deset prvenstava svijeta, uz ovu olimpijsku broncu i dva zlata, ima još jednu iz Pekinga 2008. Europsko prvenstvo osvajao je pet puta i uz to ima brojne titule na raznim Grand Slam i Grand Prix turnirima. No, možda je najimpozantnije to što gotovo deset godina i 154 borbe nije znao za poraz.

