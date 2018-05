Nadalu kiša pomogla da osvoji Rim i vrati se na broj 1

Španjolac Rafael Nadal pobjednik je ATP turnira tenisača iz serije Masters 1000 u Rimu, on je u finalu svladao branitelja naslova Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-1, 1-6, 6-3, a tim trijumfom je osigurao povratak na prvo mjesto ATP ljestvice u ponedjeljak.

Nadal je do svog 78. ATP naslova u karijeri, 32. na turnirima iz serije Masters 1000, a osmog u Rimu stigao i uz pomoć vremena. Naime, nakon što je on osvojio prvi set sa 6-1, Zverev je uzvratio dobivši devet od sljedećih 11 gemova što mu je donijelo osvajanje drugog seta sa 6-1 i vodstvo od 3-1 u trećem.

No, tada je počela lagana kiša i prvi 10-minutni prekid. Nadal je zatim dobio gem na svoj servis kojim je smanjio na 3-2, a potom je stigao mnogo duži kišni prekid koji je trajao više od sata. Nakon povratka igrača na teren Nadal je osvojio sva četiri gema i stigao do novog naslova.

Nakon što je prošloga tjedna porazom u četvrtfinalu Madrida Nadal je na tjedan dana prepustio prvo mjesto na ATP ljestvici Švicarcu Rogeru Federeru, no trijumfom u Rimu osigurao je povratak na vrh barem do završetka Roland Garrosa gdje će od 27. svibnja do 10. lipnja braniti naslov pobjednika.

FINALE:

Rafael Nadal (Špa/1) - Alexander Zverev (Njem/2) 6-1, 1-6, 6-3