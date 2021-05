Na ponos Lijepe naše: Samo slavna braća su uspjela što i dvojica Hrvata

Nikola Mektić i Mate Pavić i ovaj su tjedan potvrdili svoju dominaciju u konkurenciji teniskih parova. Bez izgubljenog seta osvojili su ATP Masters 1000 turnir u Rimu nakon što su u osmom zajedničkom finalu sa 6:4, 7:6 (4) pobijedili Amerikanca Rama i Britanca Salisburyja, nakon sat i 23 minute dojmljive igre.

Rijetko viđena dominacija

Nikola i Mate su tek drugi teniski par kojemu je nakon 1990. godine pošlo za rukom plasirati se u finale na prva četiri turnira u sezoni iz kategorije Masters 1000. Prije njih to je uspjelo još samo legendarnoj američkoj braći Bryan, s kojima svjetski mediji sve češće uspoređuju Hrvate. Barem kada je silovitost i uvjerljivost u 2021. (kada su oni i počeli igrati zajedno) u pitanju.

Mektiću i Paviću to je šesti zajednički naslov ove godine a čak tri osvojena su na Mastersima, prije Rima osvojili su Miami i Monte Carlo, a igrali su i u završnici četvrtog - onog u Madridu. U finalu Rima Hrvati su došli do 37. ovogodišnje pobjede, a imaju samo četiri poraza. Od 10 turnira na kojima su nastupili osvojili su šest. Rijetko viđena dominacija!

Nevjerojatnu je finalnu pobjedu u konkurenciji tenisačica postigla 19-godišnja Poljakinja Iga Swiatek. Pobjednica lanjskog Roland Garrosa je svojoj suparnici Čehinji Karolini Pliškovoj (koja je u polufinalu eliminirala našu Petru Martić) prepustila samo 13 poena, ali tako raspoređenih da deveta tenisačica svijeta nije osvojila ni gem. Izgubila je s 0:6, 0:6 (za samo 46 minuta igre), što se iznimno rijetko događa u finalima. Teniskim žargonom rečeno: Swiatek je Pliškovu poslala kući - biciklom.

Poljakinja je od početka krenula vrlo angažirano, sjajno je servirala i lako uzela prvi gem. Već u drugom je oduzela servis suparnici i na krilima tog silovitog starta, slomila duh Pliškove i riješila prvu dionicu u svoju korist sa 6:0. Ni drugi set nije bolje počeo za Čehinju, Poljakinja je već vodila s 5:0 kad je Pliškova napokon u šestom gemu kod 40:30 i prednosti imala dvije prilike za osvajanja gema. No, Iga nije imala milosti, još jednom je oduzela servis Karolini i to je bio kraj.

Podsjetilo nas je to na pobjedu Steffi Graf u finalu Roland Garrosa 1988. godine. Osvojila je turnir ne prepustivši suparnici, Bjeloruskinji Nataši Zverevoj, niti gema, dakle bilo je također 6:0, 6:0. U novije doba to je 2016. u finalu Bukurešta pošlo za rukom Simoni Halep protiv Anastasije Sevastove. I tada i sada takvi su rezultati pobuđivali rasprave o kvaliteti ženskog tenisa, ali događa se to i među tenisačima, iako rjeđe. No, prirodno je da žene češće od muškaraca imaju, ili nemaju, svoj dan.

Konjuh u glavnom turniru

Ana Konjuh plasirala se u glavni ždrijeb premijernog WTA 250 turnira u Beogradu, nakon što je u drugom kolu kvalifikacija svladala Bugarku Viktoriju Tomovu, 122. tenisačica svijeta, sa 5:7, 6:2, 6:2. Nakon izgubljene prve dionice, naša igračica je ubacila u višu brzinu i preokretom za sljedeće 63 minute uzela preostala dva seta.