Možemo pobijediti Fenerbahçe, ali i konačno prezimiti u Europi!

U Izetu Hajroviću Dinamo je dobio ozbiljnog iskusnog igrača koji je prošao dosta klubova i liga. Prošle je sezone stigao, a da nije bio potpuno spreman, ali ovog je ljeta s Nenadom Bjelicom prošao cijele pripreme i izborio se za svoje mjesto u momčadi plavih.

Ovaj 27-godišnjak rođen je u Švicarskoj, ali je reprezentativac Bosne i Hercegovine s 24 nastupa. U Dinamu će pokušati ponovno u reprezentaciju naših susjeda, izbornik Robert Prosinečki već je spomenuo da će ga pratiti i, nastavi li Hajrović i dalje igrati dobro kao dosad, poziv bi mogao brzo stići u Maksimirsku 128.

Hajrović je u Dinamo došao iz Werdera, a kao klinac igrao je u Zürichu pa Grasshoppersu, Galatasarayu i Eibaru.

Nije bilo lako u Gorici

S njim je Dinamo dobro krenuo u ovu sezonu, već ima bodovnu prednost na tablici, ušao je u skupinu Europske lige što je bio primarni cilj plave momčadi.

– Zadovoljan sam i ja i svi u momčadi. Imamo dosta teških utakmica, eto, ni ova zadnja u Gorici nije bila nimalo laka, teško smo došli do pobjede, ali uspjeli smo, a to je najvažnije, prvi smo s tri boda prednosti – rekao nam je Hajrović dok nas je vozio po maksimirskom stadionu isprobavajući novi Audi A8.

– Uh, ovo je top auto, stvarno je odličan. Ali, nećemo sad o autima – kazao je Izet koji vozi malo drukčiji automobil, Mercedesovu G-klasu. No, vratimo se nogometu, ako ste zadovoljni onime što radi Dinamo, jeste li zadovoljni svojim igrama?

– Ne mogu se požaliti, ide mi dobro, još je važnije da ne ide dobro samo meni, nego i cijeloj momčadi. Trebalo mi je malo vremena da se uklopim u momčad i mislim da se vidi da sam se snašao.

Nedavno smo razgovarali s Poljakom Damianom Kadziorom, njemu je draža desna strana, ali čini se da je i vama?

– Mijenjamo pozicije tijekom utakmice. Tako je teže i suparniku, ne zna kako se kretati kada se promijenimo. Ali, da budem iskren, nekako mi je lakše i bolje igrati na desnoj strani. Znam da je i Damianu, ha ha.

Spomenuli smo klubove u kojima je igrao Hajrović, jedan od njih je Galatasaray. A sad drugi veliki turski klub dolazi u Maksimir, Fenerbahçe. Iako je već prošlo dosta vremena otkako je bio u Istanbulu, jednu polusezonu 2014. godine, zna kakav veliki suparnik dolazi Dinamu u prvom kolu Europske lige.

– Da, četiri su godine prošle otkad sam otišao iz Turske i sigurno je da se puno toga promijenilo, promijenila se i momčad Fenerbahçea. Ali, turski je nogomet napadački, takav će biti i dalje. Pogledao sam kakve sad igrače imaju i dosta je velikih imena u njihovoj svlačionici.

No, klub je u krizi, loše je krenuo u prvenstvo, nakon pet odigranih kola tek su jedanaesti, sa samo dvije pobjede i tri poraza. Tu drugu pobjedu upisali su ovog vikenda kod Konyaspora, tu je utakmicu uživo gledao i trener Dinama Nenad Bjelica.

– Istina je da nisu dobro krenuli, ali ne smije nas to zavarati, ipak je to jaka momčad. Moramo biti oprezni, dati svoj maksimum i onda ćemo ostvariti dobar rezultat u tom otvaranju Europske lige, što bi nam bilo jako važno za nastavak.

Fener dužan 700 milijuna eura

A nastavak nudi Anderlecht i Spartak Trnavu. Kad su izvučene skupine, javnost je bila podijeljena, jedini kažu da Dinamo opet ne može proći, drugi su veliki optimisti. Optimisti tvrde da je ovo drukčiji Dinamo, da je postao momčad, a pesimisti samo vraćaju godine i godine u kojima su upisani neuspjesi. Jer, plavi nikada nisu prošli skupinu bilo Lige prvaka, Uefine lige ili sadašnje Europske lige.

– Ja se ubrajam u optimiste, mogu reći da imamo dobre šanse – zaključio je Izet Hajrović.

Bodovi će se brojiti na kraju, sredinom prosinca, no sad je sve usmjereno na Fenerbahçe. Nadamo se da ta posljednja pobjeda suparnika Dinama neće podići klub iz krize. Naime, nisu oni imali samo krizu rezultata, klub je navodno dužan 700 milijuna eura i to mora podmiriti do kraja godine.

Nakon 20 godina s čela kluba morao je otići Aziz Yildirim koji je bio blizak predsjedniku države Erdoganu, novi je šef Ali Koc. Fenerbahçe, klub iz azijskog dijela Istanbula, kaznila je i Uefa, dvije godine nije smio igrati u europskim natjecanjima upravo zbog bivšeg predsjednika. Naime, prije šest godina osuđen je i godinu dana proveo je u zatvoru zbog namještanja utakmica. A onda je nakon te osude reagirala u Uefa.

No, sve to neće biti posebno važno kad se u četvrtak u 21 sat zakotrlja lopta u Maksimiru, tada će biti važno samo što mogu igrači Nenada Bjelice i, s druge strane, Phillipa Cocua. Nadajmo se samo da će gledatelji ponovno doći u velikom broju, Fener je veći klub od Young Boysa...