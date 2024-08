Mourinho sam sebi dao novi nadimak: 'Više nisam Special One'

José Mourinho, jedan od najpoznatijih nogometnih trenera na svijetu, stigao je ove sezone u Tursku s velikim ciljevima i očekivanjima. Potpisavši ugovor s Fenerbahçeom, klubom koji se bori za povratak na tron turskog nogometa nakon dugih deset godina, Portugalac je odmah privukao pažnju medija i navijača. No, nije trebalo dugo da se pojave izazovi s kojima se i sam Mourinho morao suočiti.

U svojoj dugoj i uspješnoj karijeri, Mourinho je stekao nadimak "The Special One" zbog svojih izvanrednih trenerskih sposobnosti i karizme. No, nakon samo nekoliko mjeseci u Turskoj, Mourinho je pokazao da je spreman na promjene. Na nedavnoj konferenciji za novinare, nakon dramatičnog remija 2:2 protiv Göztepea, u kojem je Fenerbahçe primio gol u posljednjim minutama, Mourinho je javno izjavio da više nije "The Special One", već "The Foreign One", piše Goal.

"Izgleda kao da se ja moram prilagoditi, a ne obrnuto. Ja sam taj koji je stigao, ja sam stranac", rekao je Mourinho s karakterističnim osmijehom i dozom ironije. Time je priznao da su pravila igre u Turskoj drugačija te da on, iako vrhunski stručnjak, mora učiti i prilagođavati se novoj sredini.

Naime, na konferenciji je otvoreno priznao kako mu smetaju određene prakse u turskom nogometu, poput gubljenja vremena i simuliranja ozljeda, ali i da njegovi igrači moraju naučiti kako se nositi s tim. "Strast, ljubav i entuzijazam koji vladaju u turskom nogometu potpuno odgovaraju mojoj strasti prema igri. Ali postoje i druge stvari koje ne mogu kontrolirati, one su kulturološke", poručio je.

