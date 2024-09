Mourinho o talijanskoj zvijezdi: 'Fantastičan je, ali ne zna se ponašati'

Trener Fenerbahčea Jose Mourinho ponovno će se tijekom sezone sresti sa nigerijskim napadačem i igračem Galatasaraya Victorom Osimhenom. Nakon što su se kao trener Rome i igrač Napolija sreli u Serie A, sada će se obračunati i u turskoj Superligi. Portugalac je za turski medij dao izjavu u kojoj je opisao Nigerijca:

"Osimhen je fantastičan igrač. Da sam u klubu koji može isplatiti odštetu od 70-75 milijuna eura, kupio bih ga. On je odličan igrač, ali sada dolazi u drugačije okruženje. U konačnici, Galatasaray je dobio fantastičnog nogometaša", rekao je, pa dodao:

"Nemam problem s Victorom, zapravo smo u jako dobrim odnosima. No, svaki put kada igram protiv njega, razgovaram s njim jer mi se ne sviđa kako se ponaša. Prelako pada, razgovarao sam s njime o tome na posljednji utakmici Roma - Napoli. Rekao sam mu: 'Ti si jedan od dvojice najboljih afričkih nogometaša. Ti i Salah. Prije su to bili Didier Drogba, Samuel Eto'o ili George Weah.' Ne može se tako ponašati. Previše se baca i to je moj problem s njime. No, nakon deset minuta smo u dobrom odnosu. Njegovo dolazak je odličan za Galatasaray i tursku ligu."

Osimhen je u Napoliju proveo četiri godine, zabio 65 golova u 107 utakmica, međutim sam je želio otići iz kluba. Da je pokazao da ozbiljno misli, prestao je dolaziti na treninge nakon čega je izbačen iz momčadi. Preko ljeta je konačno obavio transfer prešavši aktualnom turskom prvaku.

