Hrvat koji je upoznao Pepa Guardiolu ima loše vijesti za Dinamo!

Pepa Guardiolu upoznao sam na otvaranju Olimpijskih igara u Barceloni 1992. Zajedno smo bili u mimohodu; on kao nogometni reprezentativac Španjolske, ja kao izbornik njihove vaterpolske reprezentacije.

Upoznao nas je moj igrač, legendarni Estiarte, pripovijeda poznati vaterpolski stručnjak, Splićanin Dragan Matutinović (65).

Povod ove priče njegova je poveznica sa spomenutim Manelom Estiarteom, danas 58-godišnjakom, možda i najboljim svjetskim vaterpolistom u povijesti, sa čak 578 nastupa za Španjolsku, usto i najboljim Guardiolinim prijateljem i dugogodišnjim suradnikom. Od Barcelone preko Bayerna do Manchester Cityja.

– Kada sam 1990. godine preuzeo španjolsku reprezentaciju, zatekao sam momčad koja je bila 11. na svijetu, podređenu samo jednome igraču, Estiarteu. Želio sam promijeniti takav način razmišljanja i zbog toga sam ispočetka naišao na otpor Estiartea, čijemu je egu važnija od uspjeha reprezentacije bila njegova kvota pogodaka. To se kosi s mojim načelom da je momčad važnija od svakoga pojedinca. S vremenom je i on to prihvatio, napravio zaokret u mišljenju i svoj talent podredio momčadi. Ako sam ja Manelu usadio svijest o značenju momčadi, on ju je prenio Guardioli, kod kojega nijedan pojedinac nije imao veću važnost od momčadi. Na taj način sam i ja indirektno oblikovao Guardiolu kao trenera – ispričao nam je jednom zgodom Matutinović.

Zna sve o igračima

Ali kako jedan bivši vaterpolist može pomoći nogometnom treneru?, pitamo Matutinovića.

– Estiarte je Pepu najvažniji suradnik, apsolutni broj jedan. On nije klasični pomoćnik, nego neka vrsta savjetnika (službeno se ta funkcija u Cityju zove “head of players support and protocol” ili šef za odnose s igračima i protokol, nap. a.), čovjek koji je s igračima najbliži, zna sve o njima, kanalizira informacije prema Guardioli, ali ih istodobno i pažljivo dozira. U njegovoj nadležnosti su međusobni odnosi igrača, odnosi igrača s članovima stožera, prema medijima, publici, upravi. Estiarte o igračima zna sve, puno više nego Guardiola; on im je potpora, savjetnik, čovjek od najvećega povjerenja – nastavlja Matutinović.

Asistenta takve vrste ne koristi puno trenera. Guardiola je i po tome poseban.

– Pep je tu ulogu povjerio Estiarteu jer je on bio vrhunski sportaš, savršeno dobro poznaje odnose u vrhunskom sportu, uz to je inteligentan, pronicljiv, lojalan, povjerljiv i iskren. Evo, čitao sam nekidan kako se Dinamov trener Bjelica žalio, nakon poraza u Varaždinu, kako ga zivkaju menadžeri igrača, zauzimajući se za svoje štićenike. Vidite, da Bjelica ima svoga Estiartea, do njega nikada ne bi mogao doći ni jedan menadžer niti bi bio izložen bilo kakvom pritisku sa strane. Inače, Bjelicu jako cijenim, izvrstan je trener, sjajan taktičar, što je dokazao pripremom za utakmicu s Atalantom – ističe Matutinović.

Kaže da je i sam u jednom trenutku poželio napustiti vaterpolske vode i prebjeći u nogometne.

– Dok je Jasmin Huljaj bio Hajdukov predsjednik, a Kopić prvi trener, predložio sam im da me uzmu upravo za tu ulogu trenerova asistenta. Huljaj je rekao da će pitati o tome trenera Kopića, pa sam nedugo poslije dobio negativan odgovor. Ili Kopić to nije želio ili mu Huljaj to nije ni predložio. Inače, otkad sam trener, imam pomoćnika zaduženog i za odnose s igračima, Željka Jozipovića, s kojim surađujem već 20 godina – naglašava Matutinović, koji nakon španjolske, francuske, slovačke, kineske i turske reprezentacije, sada preuzima rusku nacionalnu vaterpolsku momčad, ali i klub, moskovski Dinamo.

Enorman egoist

Vaš odnos s Estiarteom?

– Kao igrač bio je enorman egoist, ali je naletio na izbornika luđaka, trenera koji je imao hrabrosti tu veliku zvijezdu povući iz igre pred pet tisuća navijača u Barceloni. Igrali smo protiv SAD-a u polufinalu Svjetske lige, a on je u zadnjem napadu, pri rezultatu 6:5 za nas, umjesto da čuvamo loptu, nerezonski pucao preko vrata i omogućio Amerikancima napad iz kojeg su izjednačili. Tu utakmicu izgubili smo u produžecima i potom igrali za treće mjesto, a ja Estiartea nisam stavio u igru. Zbog toga nije sa mnom razgovarao godinu dana, no nije me mogao smijeniti jer sam imao predsjednika saveza iza sebe. Međutim, kada je Estiarte 2002. postao predsjednik Pescare, za trenera je uzeo mene – kaže Matutinović.

Kako vidite Dinamove izglede protiv Manchester Cityja?

– Sve do 0:3 bio bi podnošljiv poraz. Pa iako Dinamo ima vrlo dobru momčad, Manchester City je moćna mašinerija koja neće imati popusta – zaključio je Matutinović.

