Modrića proglasili najvećim gubitnikom Eura: 'On je jedan od takvih igrača'

Europsko prvenstvo već je u punom zamahu. Završile su grupne faze, poznati su parovi osmine finala i možemo pretpostaviti da nas i ondje čekaju vrlo uzbudljive utakmice. Dok čekamo nove susrete, brojni stručnjaci analiziraju dosad viđeno, a to je učinio i popularni nogometni portal Goal.com, koji je sastavio svoj popis najvećih "pobjednika" i "gubitnika" dosadašnjeg dijela prvenstva.

Jedan od pobjednika im je Švicarac Xherdan Shaqiri, koji je zabio fenomenalan pogodak protiv Škotske, čime je postao jedini igrač koji je postigao gol na posljednja tri europska i tri svjetska prvenstva. Sjajni 32-godišnji krilni igrač sada je postigao 10 golova na velikim međunarodnim turnirima - više od Patricka Kluiverta (osam), Waynea Rooneyja (sedam), Raula i Zlatana Ibrahimovića (šest).

Na pozitivnoj listi su i Španjolci, koji su, prema portalu Goal.com, najimpresivnija momčad dosadašnjeg dijela natjecanja. "Neke njihove igre bile su oduševljavajuće, a prava je radost gledati Laminea Yamala i Nica Williamsa u punom trku. La Roja stvarno ne bi mogli biti u boljoj formi, mentalno ili fizički, uoči osmine finala", navode.

Tu je i Danac Christian Eriksen. On je, da podsjetimo, 2021. pretrpioo strčani udar na terenu i pitali smo se hoćemo li ga ikada više vidjeti kako igra nogomet. Ipak, tri godine kasnije veznjak je bio jedan od najboljih igrača grupne faze, osvojivši nagradu za igrača utakmice u dva od svoja tri nastupa, protiv Slovenije i Srbije. Uz to, dominirao je u remiju Danske 1-1 s Engleskom. Također je bilo pravo uživanje gledati ga u akciji. Nitko nije stvorio više prilika na Euru do sada (13), nitko nije uputio više uspješnih centaršutova (10), a nijedan igrač nije postigao gol koji se više slavio od Eriksenovog protiv Slovenije u prvom kolu.

VEZANI ČLANCI:

Među pobjednicima je i N'Golo Kante, koji nije igrao za Francusku dvije godine, od 2022., prije nego što je iznenađujuće imenovan u nacionalni sastav za Euro 2024. Deschamps je čak morao objasniti zašto je spreman vjerovati u igrača sklonog ozljedama koji sada igra u Saudijskoj Arabiji, no izgleda da je francuski izbornik bio potpuno u pravu. Sjajni veznjak (33) najbolji je igrač Francuza u Njemačkoj i osvojio je dvije nagrade za igrača utakmice.

Još jedan pobjednik, prema portalu Goal.com, je i Ralf Rangnick. Nakon što ga u Manchester Unitedu nisu tretirali s previše poštovanja, Rangnickova iskupljenje je jedna od najboljih priča Eura 2024 do sada. "Ne samo da je trener, on je vraški dobar trener, što je njegova fantastična austrijska ekipa dokazala osvajanjem najteže grupe na natjecanju."

Na pobjedničkoj strani su i Gruzijci, koji su prošli skupinu F, iako im nitko nije davao pravu nadu za prolazak u nokaut-fazu. Ipak, nakon borbenih nastupa protiv Turske i Češke, Gruzija je šokirala svijet pobjedom nad Portugalom u Gelsenkirchenu, čime je izborila osminu finala protiv Španjolske. Ponovno će biti autsajderi protiv najbolje momčadi koju smo vidjeli u Njemačkoj do sada, ali to ih neće nimalo brinuti.

"U Giorgiju Mamardashviliju imaju odličnog vratara u dobroj formi, Georges Mikautadze vodi u utrci za Zlatnu kopačku, dok je Khvicha Kvaratskhelia pokazao protiv Portugala da je sposoban rasturiti timove svojim munjevitim tempom i razornim driblinzima. Prije početka turnira, Gruzija je izgledala kao najslabija momčad. Ispostavilo se da su zapravo jedna od najboljih za gledanje."

VEZANI ČLANCI:

Konačno, Njemačka. Goal hvali atmosferu koju su napravili domaćini, a podjednako su zadovoljni i igrom Die Mannschafta pod Julianom Nagelsmannom. Također je pomoglo što imaju neke uzbudljive talente, s Jamalom Musialom koji je nesumnjivo, piše Goal.com, najbolji od svih.

Na red su potom došli gubitnici, a tu se, nažalost, na popisu našlo i ime hrvatskog kapetana Luke Modrića. "Teško je pronaći igrače koje svi vole, a Luka Modrić jedan je od takvih nogometaša", piše Goal.com, koji podsjeća na potez talijanskog novinara nakon što je Hrvatska eliminirana s Europskog prvenstva. Umjesto da mu nakon utakmice protiv Italije postavi pitanje, novinar je Modriću zahvalio za sve što je pridonio nogometu tijekom godina i molio ga da nikada ne prestane igrati.

Modrić je rekao da će morati objesiti kopačke o klin jednog dana, samo nije bio siguran kada. "Ali moguće je da je Leipzig bio posljednji put da smo vidjeli Modrića na međunarodnoj sceni. Ako je tako, bio je to užasno tužan kraj. Slika Modrića kako drži nagradu za igrača utakmice bila je gotovo sablasna. Ali počast koja je uslijedila na njegovoj konferenciji za novinare nakon utakmice prilično je ilustrirala zašto će Modrić nedostajati svakom pravom ljubitelju nogometa diljem svijeta", navodi Goal.

FOTO Objavljen broj navijača na utakmicama skupina: Hrvati su jako visoko, a moglo bi vas iznenaditi tko je na vrhu

Među gubitnike svrstali su i škotsku reprezentaciju, koja je brojne razočarala svojom igrom. "Nažalost, iako je Njemačka puno siromašnija bez škotskih navijača, turnir je sve bogatiji zbog ranog ispadanja njihove nacionalne momčadi", brutalna je poruka poznatog nogometnog portala.

Gubitnik grupne faze im je i Engleska. "Engleska je vjerojatno igrala dobro samo oko 20 minuta tijekom tri utakmice. Većinu vremena bili su užasni, gotovo negledljivi. Na neki način, zapravo je impresivno kako je Southgate uspio dobiti ekipu punu toliko sjajnih igrača da igra tako loše, ali, kao što smo vidjeli nakon remija sa Slovenijom, postoji vrlo stvarna opasnost da se ova kampanja pretvori u toksičnu", piše Goal, koji smatra da će Tri lava, ako ne poboljšaju svoju igru, počevši od ovotjednog susreta osmine finala protiv Slovačke, otići kući puno ranije nego što je itko očekivao.

Očekivano, svoje mjesto među "luzerima" ili gubitnicima grupne faze pronašla je i Ukrajina, koja je osvojila četiri boda, no to joj nije bilo dovoljno da prođe u nokaut-fazu. Ukrajina je učinila svoju ratom pogođenu zemlju ponosnom svojim nastupima protiv Belgije i Slovačke. Nažalost, kažnjeni su za jednu lošu izvedbu, protiv Rumunjske u prvom kolu, kada su izgubili 0:3.

Još su dva igrača među najvećim gubitnicima - Romelo Lukaku i Cristiano Ronaldo. Belgijanac nikako ne uspijeva pronaći put do mreže, zbog čega je jedan od većih problema izbornika Domenica Tedesca. Iako su mu neki golovi poništeni zbog zaleđa, ipak je promašio i dvostruko više prilika (šest) od bilo kojeg drugog igrača u Njemačkoj. "Možda će se popraviti protiv Francuske, ali ako nas je povijest ičemu naučila kada je riječ o Lukakuu, veća utakmica, lošija izvedba."

Konačno, veliki Cristiano Ronaldo. Želio je slavni Portugalac doći do novog gola na nekom velikom natjecanju, i to toliko da je počeo utakmicu protiv Gruzije, potpuno nebitnu za Portugal, koji je već do tada osigurao plasman u osminu finala. Očajno je Portugalac želio gol, no kako nije uspio, bio je frustriran tijekom cijele utakmice. Nema sumnje, izbornik Roberto Martinez počinio je pogrešku i sad se još glasnije povukla rasprava zaslužuje li stvarno Ronaldo započeti u napadu Portugala, koji ima Dioga Jotu i Gonçala Ramosa koji strpljivo čekaju na klupi. "Ronaldov nastup na Svjetskom prvenstvu 2022. završio je ogorčenošću i prepirkama. Sada postoji vrlo stvarna opasnost da bi njegovo Europsko prvenstvo moglo završiti na isti način."

FOTO Ovo su najbolji memovi o ovogodišnjem Euru: Ima ih puno o Hrvatskoj i Modriću