Modrić: Znam ja tog suca iz španjolske lige, navikao sam već na njegovo suđenje

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 3:3 u dvoboju 4. kola Lige nacija na gostovanju u Poljskoj. Na nacionalnom stadionu u Varšavi prvi su do vodstva došli domaćini već u petoj minuti pogotkom Zielinskog. U razdoblju od 20. do 26. minute Hrvatska je zabila čak tri pogotka. Najprije Sosa, zatim Petar Sučić, a onda i Martin Baturina postavili su na 1:3. Poljaci su se do kraja utakmice vratili golovima Zalewskog u 45. i Szymanskog u 68. minuti. Od 76. minute je zbog isključenja Dominika Livakovića naša reprezentacija igrala s igračem manje.

Nakon utakmice koja je izazvala lavinu reakcija, što zbog svoje zanimljivosti, a što i zbog spomenutog isključenja hrvatskog vratara javio se i Luka Modrić. Njegova izjava nije bila viđena u TV-prijenosu, našim se medijima javio prije polaska u varšavsku zračnu luku.

- Šteta što nismo pobijedili jer mogli smo sve riješiti. Mislim da smo zaslužili pobjedu, ali kad primiš tri gola... Zabili smo tri u gostima, a nismo dobili utakmicu, to je teško prihvatiti, međutim što je tu je. Izgubili smo dva boda, ali opet je u našim rukama sve za prolaz u četvrtfinale. Bilo je dosta, stvarno dosta dobrih stvari, iako su se ponovno dogodile neke situacije, možda je to bio mali pad koncentracije koje su nas koštale. Mogli su se izbjeći pogoci Poljaka. Trebali smo bolje reagirati u nekim trenucima. Na kraju je rezultat 3:3, ali idemo dalje – rekao je kapetan naše reprezentacije.

Prokomentirao je i crveni karton Livakoviču:

- Ne volim pričati o sucima. Izbio je loptu, u tom produžetku možda ga udario, ali po meni to nije crveni karton. Iako morao bih vidjeti snimku da bih mogao bolje komentirati. Međutim, bilo je dosta situacija gdje je sudac možda mogao bolje suditi. Znam ga iz španjolske lige, navikao sam se na njegovo suđenje. Nećemo o tome. Što je tu je, neću, nema smisla trošiti riječi na suce. Bilo je puno, puno dobrih stvari, ali šteta tog gola na kraju prvog poluvremena. Vratili smo ih u igru. Da smo otišli s 3:1 na odmor sigurno bi bila drugačija utakmica u drugom poluvremenu - dodao je Modrić.