'Modrić mora biti i najbolji igrač Fife, sve drugo bi bila - ‘štela’!'

Toliko je toga na ovim našim prostorima napisano o Luki Modriću, od njegova izbjeglištva, treniranja u ratnom Zadru, kaljenja u BiH i zaprešićkom Interu. No, novom nagradom, sada Uefinom, za najboljeg igrača sezone, ispred Cristiana Ronalda i Mohameda Salaha, natjerao je i svijet i Europu da mu se naklone i pričaju o tom nogometnom čarobnjaku. Pa su čak i na gala priredbi u Monte Carlu, u Grimaldi Forumu Luku pitali o tim njegovim danima djetinjstva, na putu do ove svjetske slave, o putu na kojem je maštao da postane nogometaš.

No, Luka nije postao nogometaš, on je igračima, daleko najbolji igrač u povijesti naše države.

Luku je bio taj koji je gurao suigrače, kako u Dinamu, tako kasnije u Tottenhamu, sada u Realu, a o onome što je kao kapetan napravio s našom reprezentacijom nije potrebno ni spominjati.

Krasi ga jednostavnost

- Moram priznati da se sad ovdje ‘šepurimo’ pred našim domaćinima. Luka je to apsolutno zaslužio, na klupskom i reprezentativnom planu napravio je krunu karijere, raširio je nekakve nove nogometne vidike, neke stvari koje nogomet dosad nije vidio. To je čovjek s kompjutorom u glavi, kao što u glazbi postoji apsolutni sluh, tako Luka posjeduje apsolutno razumijevanje nogometa. Vrhunski talent je oplodio i vrhunskim radom, radom u vrhunskim klubovima i pred kraj karijere donio je ove fenomenalne rezultate. Iskrene mu čestitke, on je ponos svih nas u bilo kojem dijelu svijeta se mi nalazili – javio se iz Emirata zbog Luke sretni Krunoslav Jurčić.

Dok je široj javnosti još bio nepoznat, Luku Modrića u tvrdoj i čvrstoj BiH ligi trenirao je Stjepan Deverić.

- Malo sam igrača kao Luka vidio. Miran, jednostavan, profesionalan. Luku krasi jednostavnost i osjećaj za igru, on se samo dorađivao i usavršavao. Imao je problem snage, bio je vrlo sitan, ali sve je to radom i upornošću nadoknadio. Njegov talent malo koji igrač svijeta ima – pričao je nekoliko puta Stjepan Deverić koji je bio prvi seniorski trener Modriću, u Zrinjskom.

Tijekom svih godina u kojima smo gledali Luku, znao je zabiti krasne golove. Ali, jako rijetko je pucao.

- I ja sam Luku natjeravao da puca po golu. On je oduvijek volio loptu dodati, jer je rođeni razigravač i zato ga suigrači prihvaćaju. Ne može svatko to raditi kao što to Luka radi, ali pokazalo se da ima i udarac – pričao je sadašnji pomoćnik Igora Pamića u OFK Titogradu.

U Dinamu ga je trenirao Branko Ivanković.

Sve ovo je zaslužio

- Ponosan sam što sam dio njegove karijere, i to u trenucima kada je hvatao prve korake prema ovim visinama koje je dosegnuo. Izuzetno sam ponosan da sam sudjelovao u tom njegovom putu. I odmah sam stavio čestitku na svoj Instagram profil, neka i moji Iranci vide koliko sam ponosan. Luka je sve ovo zaslužio kao krunu svoje karijere i definitivno je postao najbolji hrvatski igrač u povijesti – kazao nam je Branko Ivanković koji je dvoji da bi i na kraju godine kapetan naše srebrne reprezentacije morao na još jedno slavlje, da bi trebao biti i najbolji igrač godine u izboru Fife.

- I to je zaslužio osvojiti, i onda je uzeo sve što postoji. Najbolji igrač Svjetskog prvenstva, srebrni s reprezentacijom na SP-u, osvajač Lige prvaka, najbolji vezni već nekoliko godina, sad i najbolji igrač sezone po Uefi. Ta još jedna nagrada može ga zaobići samo u slučaju nekakvog marketinške ‘štele’, nikako drukčije. A znate zašto je najbolji? Jer nije trčao za novce, nije mu to bio motiv. Da, puno je zaradio, ali njega je tjerao rezultat, on je želio da njegova momčad ima rezultat, zato je radio, i sam to ga je tjeralo, a tjera ga i danas kad ima 32 godine. I zato je najbolji, puno je igrača zaradilo svoj prvi milijun i stalo, a Luka je išao dalje jer želi rezultat sa svojom momčadi – zaključio je ponosni Ivanković.

I mogli smo razgovarati i s drugim trenerima koji su ga vodili, i sigurni smo da nitko ne bi nudio o Luki manje komplimenata. A svi mi možemo samo biti ponosni na to što je sve napravio i za našu državu i sve nas, i prije svega zahvalni.