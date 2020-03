Mnogi će reći kako ih nije krvavo zaradio: Hrvat ima 21 godinu i milijune na računu!

Posljednjih godina oni koji su svu svoju dušu uložili u određenu igru mogu postati zvijezde, ali i isplatiti roditeljima kredit za stan, automobil ili ih spasiti dugova. Zvuči suludo? Da, prije nešto više od deset godina svi bi se složili da je tako. Danas je, pak, taj ishod sve realniji zbog natjecateljskog oblika videoigara, koji je svakim danom sve popularniji.

Riječ je o esportu, točnije, igrama koje su dizajnirane upravo kako bi omogućile najkvalitetnije i najpoštenije natjecanje na najvišoj mogućoj razini. Stoga se igre danas često razlikuju – one koje su prikladne za esport sustav i one koje nisu. Esport igre zaista mogu biti svih žanrova, ali najpopularnije su MOBA (najlakše opisane kao strategija u kojoj kontrolirate svog heroja), FPS (pucačke igre iz prvog lica), igre u kojima se tučete, battle royale igre u kojima prikupljate oružje i opremu te se borite s protivnicima da biste ostali posljednji i tako dalje. Konkretno, najpopularnije esport igre su Dota i League of Legends (MOBA), Fortnite i PUBG (battle royale), Call of Duty i CS:GO (FPS), sportske igre poput Fife... Nije dugo trebalo esportovima da od statusa predmeta ismijavanja u medijima dođu do statusa ozbiljnih i cijenjenih natjecanja, do te mjere da se danas mnogi zapitaju može li se esport smatrati pravim sportom.

Gameri će vam reći da je to istina jer, kao i u drugim sportovima, trebate imati svoju opremu, poene koje skupljate te biti strogo i kvalitetno trenirani za profesionalnu razinu. Prema tome se videoigrice ni u čemu ne razlikuju od, primjerice, pikada ili šaha.

Po zaradi je 18. u povijesti igre

Količina rada koju igrači ulažu, ali i veličina turnira za koje je interes javnosti sve veći, dokazuju da nije riječ o šali, već o profesionalnom zanimanju koje vam može donijeti milijune. Sve to potvrđuje i jedan Hrvat. Luka Perković, 21-godišnjak iz Zagreba koji je u posljednjih pet godina postao jedan od najboljih svjetskih igrača igre League of Legends, strateške igrice u kojoj se na standardnoj mapi suočavaju dvije momčadi (pet na pet) te je cilj uništiti protivnički nexus, odnosno bazu. Svaki od pet igrača u polju ima svoju istančanu poziciju te u svakoj novoj “partiji” može birati različite heroje za svoju poziciju. Nakon Dote 2 (igrica gotovo identična LoL-u), League of Legends je druga najunosnija esport igra u svijetu po nagradama na natjecanjima, ali i po “težini” sponzorskih ugovora. Najjače svjetske momčadi sponzoriraju tvrtke poput Samsunga, Gazproma, SK Telecoma, a neki sportski klubovi poput Barcelone, Bayerna, Schalkea pa i Crvene zvezde imaju svoje esport momčadi.

Perković, poznatiji po svojem gamerskom imenu PERKZ, na najvišoj profesionalnoj sceni LoL-a pojavio se početkom 2016. godine kad je njegova momčad G2, s kojom živi i trenira u Njemačkoj, došla u najjaču svjetsku ligu LCS, to jest njezin europski ogranak. Luka se do 16. godine aktivno bavio hrvanjem u Zagrebu, ali je nakon ozljede ahilove tetive bio prisiljen ostati kući gdje je s prijateljima online igrao igre poput Call of Dutyja, Counter Strikea i LoL-a.

Nakon operacije se morao prestati baviti hrvanjem, odlučio se ozbiljnije posvetiti kompetetivnom gamingu, a prednost je od spomenutih igara dobio League of Legends. Momčad je na čelu s Hrvatom odmah dospjela u sam vrh Europe uzevši naslov prvaka u prvoj sezoni. Od osam europskih sezona u kojima su otad nastupili, G2 je osvojio čak šest (Perković je jedini nastupio u svih šest te je tako najtrofejniji europski igrač u povijesti), dok su na međunarodnoj razini osvojili jedan MSI (drugi najjači svjetski turnir) te jedno drugo i jedno treće mjesto na Svjetskom prvenstvu koje se tradicionalno održava krajem godine. Za lakše shvaćanje važnosti tih prvenstava, recimo da su ona, primjerice, 2016. redovito punila mitski Madison Square Garden, a godinu dana poslije u Kini su se održavala na stadionima s više od 40 tisuća gledatelja.

– Ne mogu biti zadovoljniji svojom karijerom. Sreća da smo kao momčad odmah kliknuli i da smo dospjeli u sam vrh Europe. Bilo je trenutaka kad sam se pitao vrijedi li sav ovaj trud, ali sad sam siguran da se isplati – rekao je Perković na službenom podcastu Riot Gamesa, tvrtke koja je osmislila igru.

Ne samo da je njegova momčad buknula na esport sceni već je Perković uistinu njezin vođa. Od protekle četiri sezone u tri je bio uvršten među deset najboljih igrača na svijetu što je, uz gomilu Korejaca i Kineza koji dominiraju sportom, praktički nemoguće. Već smo naglasili da je glavni igrač, što znači da igra i glavnu poziciju u momčadi – mid (sredina mape) – premda je tijekom prošle sezone šokirao gotovo sve prebacivši se na bot (fragilni napadač u donjem dijelu mape), na kojem je također bio najbolji u Europi.

To je bio presedan jer se na najvišoj razini takve promjene rijetko događaju.

Osim toga, Zagrepčanin je tijekom svoje četverogodišnje karijere na natjecanjima, prema pouzdanoj web-stranici Esports Earnings, ukupno zaradio 3,24 milijuna kuna, čime je 18. po zaradi u povijesti ove igre te treći ako gledamo samo Europljane. Usto, njegova ga momčad redovito plaća te u Berlinu ima plaćen smještaj i hranu.

Mnogi će na prvu reći da to nije krvavo zarađen novac, no Luka u razgovorima naglašava da je stil života i treniranja poprilično naporan i zahtjevan. Nebrojeno je puta za razne gaming medije izjavio da mu zna nedostajati život normalnog mladića, no da je, isto tako, presretan zbog svih prilika koje mu je esport svijet pružio.

“Izgorio” od igranja

– Četiri dana tjedno treniramo od šest do deset sati, dva dana igramo natjecateljske mečeve, što uzme cijeli dan, a jedan smo dan u tjednu slobodni. Kad sam počinjao s LoL-om, igrao sam ga iz zabave i užitka, ali sad nakon nekoliko godina na ovoj razini više ne uživam toliko u igri. Sve ju više smatram poslom – istaknuo je Perković, koji je za hrvatske pojmove možda tek običan mladić, ali u esport svijetu on je velika zvijezda (primjerice, ima 120 tisuća pratitelja na Instagramu). Na ovoj profesionalnoj, ističu sve LoL zvijezde, psihički treba biti nevjerojatno jak i usredotočen na stotine stvari odjednom. Dakako, to može znatno utjecati i na svakodnevicu.

– Mislim da sam “izgorio” od igranja na ovoj razini. Ova karijera je, bar sam se tako osjećao, trajni stres koji ne prestaje. Svaki tjedan, gotovo svaki dan moraš igrati i dati najbolje u sustavu koji je toliko iscrpljujući za mozak. Sebe više doživljavaš kroz sva ta natjecanja, a osobnost i normalan život padaju u drugi plan. - rekao je Perković u veljači za Invenglobal.

>>> Pogledajte što o koronavirusu kaže Ivan Đikić