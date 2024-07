Mladi Hrvat nije prihvatio ispriku protivnika: 'To mi ništa ne znači'

Od tri hrvatska tenisača (Ajduković još nije odigrao svoj meč) prvo kolo ATP turnira u Umagu "preživio" je samo Matej Dodig. Luka Mikrut ispao je još u nedjelju, a Mili Poljičak bio je jako blizu da ostvari svoju prvu pobjedu na ATP turnirima. U svom drugom nastupu na ATP turnirima prvi je upisao također u Umagu, izgubio je od Talijana Lorenza Sonega koji ga je svladao sa 6:2, 6:7 (1), 7:6 (9), a hrvatski tenisač je u odlučujućem tie-breaku imao dvije meč-lopte (6:5, 8:7).

Ubio je ritam meča

U tie-breaku se dogodio trenutak kojie će donekle ostaviti mrlju na pobjedu do koje je na kraju došao iskusniji Talijan jer je kod vodstva 4-2 zatražio pomoć fizioterapeuta, zbog bolova u kvadricepsu. Šepao je između poena, ali kad je jednom lopta bila u igri, ti problemi nisu bili toliko vidljivi. Sonego se u izjavi odmah po završetku meča ispričao Splićaninu, ali Poljičku nije "sjelo" ponašanje njegova suparnika.

– Njegova isprika mi ništa ne znači, izgubio sam meč. Ubio je ritam meča, moj momentum. To je bio jedini način da on dobije meč. I ja sam osjećao bolove, ali nisam zvao fizioterapeuta. To je njegova stvar. Ja ne gledam nikoga, gledam sebe, tako ću i dalje. Njemu želim svu sreću – rekao je Mili, na čijem je licu bila primjetna tuga.

Ne samo zbog poraza i načina na koji ga je doživio već i zbog ljudi koji su ga ostali bodriti do kasnih noćnih sati.

– Mogu biti ponosan i jesam ponosan. On je stvarno igrao dobar meč. Ne znam jesam li ikad igrao s nekim tko mi nije dao nikakvu šansu na servisu, iako sam dobro reternirao, kao što je to on učinio u trećem setu. Nedostajalo je malo sreće. Nadam se da će se sljedeći put ukazati na mojoj strani. Ne treba na ovo gledati kao na nešto loše. Treba naučiti iz svojih grešaka. To je poanta. Nadam se da ću biti pametan i naučiti iz ovoga, da ću u budućnosti i ja biti 50. igrač na svijetu i igrati svaki tjedan na ovoj razini – zaključio je Poljičak.

Osjećaj je odličan

Osječanin Matej Dodig iskoristio je pozivnicu za Plava Laguna Croatia Open i u Umagu došao do prve pobjede na ATP Touru svladavši u prvom kolu francuskog kvalifikanta Enza Couacauda s 3:6, 6:3, 6:2. Nakon što je Couacaud osvojio prvi set sa 6:3, a Dodig mu uzvratio istom mjerom, početkom drugog seta iz jednog je reflektora počeo izlaziti bijeli dim. Zbog sigurnosti gledatelja i igrača, organizatori su odlučili preseliti tenisače na teren 1. Od trenutka kad su došli na teren 1, Francuz više nije uspio osvojiti nijedan gem.

– Osjećaj je odličan, ne mogu ga opisati. Ne mogu vjerovati kako je dobra atmosfera. Ovo mi je jedan od težih i dražih mečeva u karijeri. Suparnik je prošao, ako se ne varam, kvalifikacije na svim Grand Slam turnirima, uzeo set Đokoviću na Australian Openu, a zanimljivo je da mu je trener Hrvat (Lovre Rončević). Jako sam zadovoljan što sam prošao dalje – rekao je Dodig.

