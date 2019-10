Mišković otkrio kakav je njegov odnos s Davorom Šukerom

Mogućnost preseljenja utakmice Hrvatska – Slovačka iz Rijeke u Maksimir ipak izaziva tektonske poremećaje, ne samo na Kvarneru, nego i u Kući nogometa ionako već podijeljenoj na klanove Marijana Kustića i Davora Šukera.

Primjerice, član Izvršnog odbora HNS-a i predsjednik Rijeke Damir Mišković bio je neugodno iznenađen informacijama koje su iscurile iz Kuće nogometa.

– Nemam pojma o toj izmjeni domaćinstva. HNS nam je kazao da dolaze u Rijeku u ponedjeljak ili utorak u inspekciju, slovačka reprezentacija već je bila u inspekciji, Uefa također. Zbilja ne znam otkud to dolazi. Netko je bacio spin i sad se čeka da se vidi što će biti. Izgleda da nije normalno da oko reprezentacije i HNS-a bude sve u redu, nego trebaju biti negativni spinovi. Ja tako ne funkcioniram. Odluka Izvršnog odbora HNS-a je da se igra na Rujevici, a ovome nemam pojma. Ako je netko u HNS-u promijenio tu odluku, a izaći će van tko je to promijenio, onda ćemo moći razgovarati o tome. Ne znam čiji su to spinovi, je li to želja da se radi netrpeljivost opet – kaže Mišković i nastavlja:

Bih li se smijao ili plakao

– Kad čitam po novinama da Maksimir ima najbolji travnjak, a Rujevica ima hibridni, ne znam bih li se smijao ili plakao. Jer u Maksimiru je isti travnjak, iste grupacije, istoga proizvođača kao i na Rujevici.

Zarada bi bila veća u Maksimiru?

– Što to znači, zarada kome? Ako je HNS odlučio, a to nije jedan čovjek odlučio, Damir Mišković, ovaj ili onaj, da se igra po cijeloj Hrvatskoj, onda to tako treba i biti. Zar je utakmica protiv Slovačke velika? Pa mi smo odlučili da se veće, jače utakmice igraju u Zagrebu i Splitu, a manje u Puli, Rijeci, Varaždinu, Osijeku – uzvraća Mišković.

Ova sa Slovacima sad se pretvara u veliku, važnu?

– Pa svaka je važna, i protiv Azerbajdžana je bila važna. Onda zašto nismo s Azerbajdžanom igrali u Rijeci? Ako je moto dvije godine u HNS-u da se igra po cijeloj Hrvatskoj, pa ne možemo onda sad odlučivati – ajmo ovu ovamo, onu tamo. Onda radite netrpeljivost u drugim dijelovima Hrvatske. Ili recite; igrat će se samo u Zagrebu i Splitu, a vi drugi dobit ćete samo prijateljske. I tu odluku ćemo poštivati. Ma ne možete mi reći da na Rujevici nije ambijent, kako nije!? – ističe Mišković.

Ali protiv Finske prije dvije godine nije bio rasprodan stadion?

– To se slažem, ali trebamo se pitati zašto nije bio rasprodan. Ili tko je kriv tome što nije bio rasprodan. Pogledajte kako su novine pisale o utakmici u Splitu. Da se pisalo negativno, stadion bi bio prazan. Meni je bilo krivo što nismo bili rasprodali Rujevicu, ne zbog zarade, jednostavno u takvim utakmicama nema zarade, nego zbog ambijenta. A koliko puta se igralo u Zagrebu, a ambijent je bio nikakav. Nemojmo sada izvlačiti kako nekome paše – nastavlja Mišković.

Postoji li netrpeljivost između Kustića i Šukera, dvojice vodećih ljudi HNS-a?

– Nisam vidio da postoji netrpeljivost, po čemu? Ne razgovaraju? To ne znam. Kustić odlučuje na svoju ruku? Ne, nitko u HNS-u ne radi na svoju ruku. Postoji Izvršni odbor.

Nije li Bišćan izabran bez Šukerove suglasnosti?

– To ne znam baš. Koliko sam upoznat, Šuker je razgovarao s Bišćanom, jedino ako su mi lagali. S druge strane, postoji Izvršni odbor sa svojih 13 glasova, zajedno s predsjednikom, oni glasaju žele li nešto ovako ili onako. Kao što će biti i za ovu utakmicu. Izvršni odbor se zbog hitnosti može sastati kad hoće. Jednu stvar smo napravili u HNS-u, ja mislim da je to dobro: o svakoj odluci se raspravlja, a ne odlučuje ‘one man show’. Je li ona prava ili kriva na kraju dana, to je druga stvar. Tamo odlučuju svi ljudi koji tamo sjede. Ne može Kustić sam izabrati nikoga. Ne može to nitko. Izvršni odbor mora odobriti smjenu trenera i odobriti izbor novoga trenera – naglašava Kustić.

Nema izvanredne Skupštine

Priča se naveliko o smjenama i Savezu, izvanrednoj Skupštini?

– Koliko sam upoznat, nema nikakve izvanredne skupštine, ili me nitko nije zvao na nju i rekao mi koji bi bio predmet toga.

Vi razgovarate sa Šukerom?

– Kada se vidimo, da. Još se nije dogodilo da ne bismo razgovarali kada bismo se vidjeli ili da se ne bismo pozdravili.

Jeste li glasovali za Bišćana?

– Jesam, zašto ne? Bišćan je fantastičan trener, odličan čovjek i puno će dati hrvatskoj reprezentaciji, kao što je nama dao u Rijeci. Daj Bože da ima više hrvatskih trenera kao što je on – zaključio je Damir Mišković.

Kako su kvalifikacije za EP u punom jeku, čini se kako doista neće biti novih potresa u HNS, barem kad su vodeći ljudi Saveza u pitanju.

Tako ‘iznutra’ saznajemo kako se radi na tome da se Šuker i Kustić popuše lulu mira, jer objektivno – u ovom trenutku još uvijek nema razloga ni nekog skandaloznoga povoda za nečiju smjenu.

A svatko od njih ima svoj uteg: Kustić je namještenik HDZ-a, a politika ne smije odlučivati o nogometnim pitanjima. Šuker pak ima pretešku hipoteku Mamićeva pokroviteljstva...

>> Pogledajte vrijednost hrvatskih reprezentativaca