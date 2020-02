Miočić čestitao Furyju i pozvao ga na okršaj: 'To bih ti pjevao u ringu'

Tyson Fury nije štedio Deontaya Wildera u uzvratnom meču svjetskog boksačkog prvaka po WBC verziji. 'Kralj Cigana' je u megaspektaklu u Las Vegasu pobijedio Wildera prekidom u sedmoj rundi.

Britanski boksač je nakon borbe u svom stilu izveo šou u ringu, te je s navijačima zapjevao 'Bye, bye Miss American Pie'. Nije dugo trebalo da hrvatsko-američki UFC prvak Stipe Miočić na Twitteru čestita Furyju na pobjedi.

>> U njegovom stilu! Fury pred ring stigao na prijestolju kao kralj

'Čestitam. Volio bih pjevati Sweet Caroline u ringu. Idemo to odraditi', napisao je Stipe Miočić u svojoj objavi natuknuvši Furyju mogući međusobni okršaj.

Congrats @Tyson_Fury I’d love to sing Sweet Caroline in the ring. Let’s do this.