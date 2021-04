Milan kiksao, Atalanta stigla do vrijedne pobjede: Pašalić ušao pred kraj susreta

Nogometaši Atalante 3:2 (2:1) domaćom pobjedom protiv Udinesea u susretu 29. kola talijanskog prvenstva preuzeli su trenutačno treće mjesto na ljestvici s dva boda manje od drugog Milana, a dva više uz utakmicu više od četvrtog Napolija.

Atalanta je do nove pobjede stigla na "kolumbijski pogon", dva pogotka postigao je Muriel (19, 43), a jednoga Zapata (61), dok su strijelci za goste bili Pereyra (45) i Stryger Larsen (71).

Mario Pašalić ušao je u igru za Atalantu u 78. minuti, dok je Boško Šutalo ostao na klupi momčadi iz Bergama koja sada ima 58 bodova, dok je Udinese 12. sa 33 boda.

Napoli je do 4:3 (3:1) pobjede protiv posljednjeg Crotonea stigao mnogo teže od očekivanog. Domaći su rano stigli do prednosti od 2:0 golovima Insignea (19) i Osimhena (22), no Simy (25) je vrlo brzo vratio neizvjesnost. Da se na odmor ipak ode s dva gola prednosti za Napoli pobrinuo se Mertens lijepim golom iz slobodnog udarca (34), no u nastavku su Simy (48) svojim drugim golom i Messias (59) uspjeli poravnati na 3:3, no Di Lorenzo (72) je spriječio iznenađenje preciznim prizemnim udarcem u suprotni kut.

Lazio je od 2:1 (0:0) domaće pobjede protiv Spezije stigao iz kontroverznog kaznenog udarca u samoj završnici. Prvo je Lazzari (56) doveo Lazio u vodstvo da bi Verde (73) poravnao, a odlučujući trenutak dogodio se u 88. minuti kada je lopta pala na ruku Marchizzi, kojijoj je bio leđima okrenut, no sudac Giua je nakon pregleda snimke procijenio kako se radi o kažnjivom igranju rukom, a siguran izvođač najstrože kazne bio je Caicedo (89-11m).

Šesti Lazio sada ima 52 boda, dok je Spezia, za koju je Martin Erlić odigrao čitav susret, 16. sa 29 bodova. Roma je ispustila važne bodove u borbi za Ligu prvaka odigravši 2-2 na gostovanju kod Sassuola. Rimljani su dva puta vodili preko Pellegrinija (26-11m) i Peresa (69), no domaći su se spasili poraza golovima Traorea (57) i Raspadorija (85).

Sedma Roma ima 51 bod, dok je Sassuolo deveti sa 40.

Milan Badelj igrao je čitav susret, dok je Marko Pjaca ušao u igru u 70. minuti u 1:1 domaćem remiju Genoe s Fiorentinom. Domaći su poveli golom Destra (13), a poravnao je Vlahović (23). Genoa je 13. sa 32 boda, dva više od 14. Fiorentine.

Verona, koju vodi Ivan Jurić, uspjela je kao gost nadigrati Cagliari sa 2:0 golovima Baraka (54) i Lasagne (90+9) te je sada osma sa 41 bodom, dok je Cagliari ostao u zoni ispadanja, 18. sa 22 boda.

Ranije u subotu su Milan i Sampdoria odigrali 1:1, a posljednjih pola sata za "rossonere" je zaigrao hrvatski reprezentativac Ante Rebić. Sampa je bila bolja veći dio utakmice, međutim nakon što je u 59. minuti ostala s igračem manje umalo je sve prosula. Gosti su poveli u 57. minuti golom Fabia Quagliarelle nakon velike pogreške domaće obrane.

Theo Hernandez je dodao loptu do Quagliarelle koji je sa 25 metara prebacio Donnarummu za vodstvo gostiju. No samo dvije minute kasnije Adrien Silva je dobio drugi žuti karton i Sampa je u posljednjih pola sata ušla s igračem manje. Milan je uspio izjednačiti u 87. minuti, a za 1:1 zabio je Jens Hauge.

U trećoj minuti nadoknade Franck Kessie je mogao režirati potpuni preokret, no pogodio je vratnicu. Zanimljivo, igrači Milana su ove sezone čak 19 puta gađali okvir suparničkog gola.