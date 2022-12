Messi otkrio kako se osjeća: Ovo je korak ka naslovu, jako sam sretan

Argentinci su ostvarili cilj te nakon pobjede nad Australijom (2:1) u osmini finala SP-a u Katru očekuje ih četvrtfinalni okršaj s Nizozemskom koja je nadjačala SAD (3:1). Jasno, s pozornošću pratimo ovaj dio razigravanja jer, ako Hrvatska ode do kraja tu se krije potencijalni suparnik u polufinalu.

- Vrlo sam sretan zbog ove pobjede, napravili smo još jedan korak ka naslovu. Bila je to fizički vrlo teška utakmica i kontrolirana. Možda smo je mogli riješiti ranije i zaključati vrata, ali nismo. Osim njihovog zadnjeg udarca koji je obranio Dibu Martinez, nismo previše patili - kazao je Argentinski junak Lionel Messi dok je njegov suigrač Nahuel Molina dodao:

- Nevjerojatno. Patili smo na kraju utakmice, znali smo da oni mogu proći, da su jaki u kontranapadu i na lopti. Malo smo patili na kraju, ali uspjeli smo i prošli. Sve utakmice su teške. Pokušavali smo igrati svoju igru, to smo i uspjeli, tako smo i zabili. Privilegija je igrati s Messijem. Znamo da moramo biti strpljivi, znamo da će on završiti tako što će naći to malo prostora i znamo da uvijek imamo tog asa u rukavu.

Graham Arnold, australski izbornik, nije previše tugovao nakon poraza.

- Rekao sam dečkima da ne mogu biti ponosniji na njih i na sve što su dali, meni i zemlji. Bio je to dug, težak put od četiri i pol godine. Naravno, malo sam razočaran, jer mislimo da smo mogli imati malo više. Ali siguran sam da je zemlja jako ponosna na ove dečke. Ne igraš svaki dan s trećom najboljom momčadi na svijetu i mislim da smo napravili sjajan posao. Ponosan sam na žrtve koje su podnijeli tijekom ovog putovanja. Čuli smo puno da smo bili najlošija momčad "Socceroos" svih vremena, a došli smo do 1/8 finala, kao 2006. godine, uzevši šest bodova u grupi, što se nikad nije dogodilo - kazao je Arnold te dodao:

- Messi? On je nevjerojatan. On je jedan od najvećih svih vremena, on je izvanredan. Imao sam privilegiju igranja protiv Diega Maradone i treniranja Messija protiv Argentine. Argentina mora biti ponosna i sretna što je imala dva igrača ovakvog kalibra.Nogomet je sport koji ujedinjuje našu naciju, a navijači su bili jako sretni što su prisutni na Svjetskom prvenstvu. Ali tako bi trebao biti svaki put i potrebno nam je da vlada uloži novac u razvoj ovog sporta - zaključio je Arnold.

Video - Zlatko Dalić ispričao kome je slao poruke u tri ujutro: 'Žao mi je što je tako završilo'