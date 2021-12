Mateo Kovačić zaigrao u pobjedi Chelseaja protiv Aston Ville

U susretu 20. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na gostovanju pobijedio Aston Villu 3:1 dostigavši Liverpool na drugom mjestu ljestvice Premiershipa.

Villa je povela u 28. minuti nakon autogola Reecea Jamesa, no aktualni europski prvak je u nastavku susreta okrenuo rezultat. Šest minuta kasnije Jorginho je izjednačio iz kaznenog udarca, da bi Romelu Lukaku u 56. minuti okrenuo rezultat. Gosti su u posljednjim trenucima susreta potvrdili pobjedu novim Jorgnhovim golom iz jedanaesterca kojeg je izborio Lukaku.

Brazilac s talijanskom putovnicom je tako postao novi rekorder u Premiershipu po broju realiziranih jedanaesteraca u jednoj kalendarskoj godini. Bio je to njegov deseti uspješni kazneni udaraca ove godine, a do sada je dijelio rekord sa Mattom Le Tissierom kojem je to uspjelo devet puta 1994. i Stevenom Gerrardom koji je devet jedanaesteraca realizirao 2014.

Za Chelsea je od 63. minute zaigrao Mateo Kovačić.

Na ljestvici vodi Manchester City s 47 bodova, šest više od Liverpoola, koji ima i utakmicu manje, te Chelsea koji na trećem mjestu također ima 41 bod.

Arsenal je četvrti sa 35 bodova, a zatim slijede Tottenham (29), West Ham (28)...