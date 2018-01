Pjaca zabio za Schalke nakon samo 16 minuta!

Marko Pjaca prvi je put zaigrao u početnom sastavu Schalkea i odmah zabio gol. Za to mu je trebalo samo 16 minuta igre.

Dogodilo se to u domaćoj utakmici s Hannoverom u 19. kolu Bundeslige koja je završila 1:1. Pjaca je odlično oslobodio svojeg čuvara i onda tukao desnom nogom. Tschauner je dirao loptu, no ona je ipak završila u mreži.

1 start, 1 goal for Marko Pjaca. Harit deserves a great deal of credit for his run and clever layoff, but a great piece of play from the new man. #Pjaca #S04H96 #S04 pic.twitter.com/jVkPfweHKr