Kelentrić: Stožer je griješio s vratarima, a Stevanović treba biti prvi golman

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 20:30 u zagrebačkoj Areni igra utakmicu s Norveškom u drugom krugu Europskog prvenstva.

Večernji list uoči susreta emitirao je emisiju u kojoj je gostovao proslavljeni vratar Mario Kelentrić. On je bio član zlatne generacije koja je 2003. godine osvojila Svjetsko prvenstvo u Portugalu. Nakon igračke karijere, postao je trener vratara.

- Uvijek se lijepo sjetiti svjetskog zlata. 2003. smo otišli na Svjetsko prvenstvo. Mnogi ne znaju da smo jedva skupili za put i opremu. To je bilo čudo, jedno od najvećih čuda u našem sportu - prisjetio se Kelentrić svjetskog zlata.

Osvrnuo se zatim na Norvešku.

- Ako danas izgubimo, ostat ćemo bez šansi za polufinale. Nadam se da se to neće dogoditi. Nadam se da možemo pobijediti Norvežane. Bit će jako teško.

Kritike vratara?

- Bez raspoloženih vratara protiv Norveške nemamo što tražiti. Promjene vratara Pešića i Alilovića nisu bile opravdane jer se nisu pokazale. Ne znam točno što se događa u reprezentaciji, ali bih rekao da je problem psihološke prirode jer su oni veliki vratari. Vratari su jako osjetljivi ljudi. Ne znam što se dogodilo, ali je očito da se griješilo. Da ja biram, počeo bih s Ivanom Stevanovićem, a Alilović bi mu držao leđa i krpao kad ne ide. Nadam se da će povratak Mirka donijeti dodatni motiv i pomoći reprezentaciji da pobijedi.

- Promjene u momčadi su uzdrmale vratare jer je teško tijekom natjecanja tražiti formu.

Ozljeda Domagoja Duvnjaka?

- Čisto sumnjam da će zaigrati u idućih mjesec dana. Nisam liječnik, ali misli da do kraja prvenstva neće zaigrati.

Može li Hrvatska bez Duvnjaka do kraja?

- On je naš najkompletniji igrač. On nam jako, jako nedostaje.

Čini se da je izbornik Lino Červar pod velikim pritiskom.

- Mislim da je Lino za svoje godine psihički jak. I ja sam imao velikih problema s Linom koje sam riješio sam sa sobom nakon što me nije pozvao na pripreme. S njim se ne družim, dugo ga nisam ni vidio. On je izbornik i mora biti fokusiran samo na teren.

Što možemo očekivati od utakmice s Norveškom?

- Možemo se nadati da će biti dobro, situacija vjerojatno nije dobra u reprezentaciji. Moramo se dignuti. Imamo još šanse do kraja sve pobijediti i biti prvaci Europe. Imamo igrače za to. Bez vratara ne možemo pomišljati na pobjedu. Osim toga, obrana mora biti najbolja do sada. Moramo se brzo vraćati jer ćemo u protivnom biti masakrirani. Arena će biti puna i svaki igrač mora biti na svom maksimumu. Da sam veliki optimist - nisam. Ali, vjerujem da možemo pobijediti i da imamo šanse.

Atmosfera?

- U Splitu je bilo fantastično, bio sam tamo. Ljudi su očekivali da ćemo biti prvi i rijetko se tko nadao da ćemo igrati u četvrtak u Zagrebu, a ulaznice nisu jeftine. No, večeras će biti odlična atmosfera.

Planovi za budućnosti?

- Ne vidim se kao samostalni trener, isključivo kao trener vratara. Presretan sam što to mogu raditi.

Pitanja čitatelja:

Nedostaje li našim vratarima koncentracije i srčanosti na golu?

- Slažem se, nisu dovoljno koncentrirani. Ne zna se tko je prvi vratar i to je pogreška. Trebalo je napraviti hijerariju u momčadi da se zna tko je prvi, tko drugi, a tko treći vratar. Teško mi je sa strane govoriti o tome zašto je to tako.

Zašto je pao postotak obrana?

- Rukomet je danas puno brži. Vratari su danas izloženi većem stresu, igra se ubrzala i puno je više udaraca. Osim toga, vratari moraju trčati na klupu zbog sedmog igrača.

Protiv koga je imao najviše obrana i koliko?

- U jednoj utakmici u Francuskoj protiv PSG-a sam imao 30 obrana što je bio rekord lige. Imao sam 29 obrana, vodili smo jedan razlike i onda sam obranio penal.

Zašto naši vratari tako lako primaju golove s krila?

- Očigledno je da imamo problema s obranom s krila, posebno Pešić i Alilović. Na tome se ne radi, ali je jako bitno. Mirko je otišao mlad vani, nije se školovao, sam se školovao. Siguran sam da je prošao vratarsku školu da bi bio jedan od najboljih vratara na svijetu.

Dobar vratar od prosječene momčadi napravi vrhunsku. A kod nas?

- Ne mogu reći da Alilović nije vrhunski vratar. No, očigledno je da je u završnicama uvijek lošije branio. Trošli smo neke igrače kroz grupne faze. Nije imao podršku u drugom vrataru, dugo se lutalo dok nije stigao Stevanović.

Trebali bismo poslati vratare u Francusku na treninge.

- Imaju dobre vratare, ali posljednjih 15 godina samo je Omeyer dominirao. Oni su imali sreću s njim, ali ne možemo reći da je to puno jača škola od naše hrvatske.

