Mario Balotelli javno prozvao Hrvata i poručio mu: 'Stidi se!'

Verona je jučer u 11. kolu Serie A s 2:1 svladala Bresciju, a utakmicu su obilježili i rasistički incidenti navijača.

Naime, Mario Balotelli u 54. minuti utakmice zbog rasističkih povika s tribina uzeo je loptu u ruke i zaustavio igru. Tamnoputog napadača, koji je već najavio da će to napraviti svaki put kada ga budu vrijeđali zbog boje kože, suigrači su jedva nagovorili da ne ode u svlačionicu.

Trener Verone Ivan Jurić nakon pobjede je izjavio da je cijela priča napuhana i da nije bilo rasističkih povika s tribina.

– Uopće me nije strah javno reći da nije bilo ničega od navedenoga. Bilo je puno zvižduka i provokacija prema jednom igraču, ali ništa više od toga. I ja sam godinama slušao i trpio brojne uvrede i znam kako je to. No, toga nije bilo – rekao je Jurić i dodao:

– Zašto je Balotelli tako reagirao? To morate pitati njega. Nemam problem priznati rasizam kada se dogodi, čak i kod naših navijača. Ali danas to nisam čuo. Ne želimo stvarati slučaj tamo gdje ga nema. Bila bi to laž.

A kada je Balotelli to pročitao, javio se na Instagramu.

– Hvala mojim kolegama za solidarnost koju su pokazali i hvala navijačima na podršci. Pokazali ste da ste pravi ljudi, a ne oni koji negiraju i koje ne zanimaju dokazi. A one koji su oponašali majmunske uzvike upućene meni, neka bude stid. Sramite se što ste to napravili u društvu vaših djece, žene, roditelja i prijatelja. Stidite se i vi koji ste to demantirali – poručio je Balotelli.

A reagirala je i Brescia te poslala priopćenje u kojem kritiziraju potez Verone i "pokušaj demantiranja incidenta".