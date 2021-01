Mandžukić i Modrić tri su godine bili u svađi, evo zbog čega su se zakačili

Mario Mandžukić (34) uskoro će i službeno postati igrač Milana. Bivši hrvatski reprezentativac uspješno je odradio liječnički pregled, no ugovor će ipak potpisati sutra jer se čeka povratak klupske uprave iz Cagliarija.

A dok čekamo službenu potvrdu iz Milana, osvrnut ćemo se na sjajnu karijeru ovoga napadača iz Slavonskog Broda. Mandžukiću će crveno-crni biti deveti klub u karijeri, do sada je nastupao za Marsoniju, Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern, Atletico, Juventus i Al-Duhail. U svim klubovima ostavio je trag osim u posljednjem, Al-Duhailu pa se odlazak u Katar pokazao kao jako loša odluka. No, važno je da se Mandžo vraća u europski nogomet.

Super Mario može pohvaliti da je u dresovima Bayerna, Atletica i Juventusa osvojio čak 17 trofeja u različitim natjecanjima, jedan više od Luke Modrića u Realu i tri više od Ivana Rakitića u Sevilli i Barceloni. S Dinamom, Bayernom i Juventusom je osvajao prvenstva, a s njemačkim klubom je otišao do kraja u Ligi prvaka.

Mandžukić bi, nakon Strinića i Rebića, trebao biti treći član srebrnih iz Rusije u Milanovim redovima, a osim njih za prvu momčad crveno-crnih nastupala su još sedmorica hrvatskih nogometaša: Boban, Smoje, Brnčić, Šimić, N. Kalinić, Pašalić i Halilović. U Milanovoj svlačionici danas je i 19-godišnji Puljanin Antonio Mionić, još bez nastupa za prvu momčad.

Osim toga, Mandžukić je već hrvatski rekorder po broju naslova prvaka u ligama petice, ima ih šest, a Rakitić s Barcelonom i Boban s Milanom imaju po četiri. Također, Mandžo bi postao peti hrvatski nogometaš (nakon Prosinečkog, R. Kovača, Kovačića i Perišića) koji je nastupao u čak tri europska prvaka.

Na kraju, Mandžo lovi i stoti pogodak u ligama petice. Trenutačno je na 96, a ispred njega samo su Davor Šuker sa 129 i Josip Skoblar sa 168.

Mandžukić je za hrvatsku reprezentaciju odigrao 89 utakmica i zabio 33 gola, a navijači su ga obožavali zbog borbenosti. Posljednja njegova utakmica za vatrene bila je u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji gdje smo izgubili od Francuske s 4:2, a gdje je Mandžo, zanimljivo, zabio gol i autogol.

A zanimljivo je i što Mandžukić tri godine nije razgovarao s Lukom Modrićem, kapetanom hrvatske reprezentacije. Sve je počelo, otkrio je Luka u svojoj autobiografiji Moja igra, na Islandu u dodatnim kvalifikacijama za SP u Brazilu.

"Ajde, Mario, idemo danas jako, rekao sam mu, onako kako se vrlo često igrači međusobno potiču na treningu ili prije utakmice. Mandžukić me, međutim, iznenadio svojom reakcijom: – Samo ti gledaj sebe, pusti mene. Učinilo mi se da je u pitanju neko trenutačno neraspoloženje. Kao da se nešto durio na mene, a tome nisam mogao logično objašnjenje. S Marijem sam uvijek imao dobar odnos. Bili smo u stalnom kontaktu sve do tada. Onda je nastala tišina, odnos se zahladio. Da mi je današnja mudrost, bio bih to raščistio odmah ili u najgorem slučaju na sljedećem okupljanju reprezentacije. No bio sam i ja prkosan. Kad se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Meni je, iskreno rečeno, bilo krivo, ali nisam htio povući prvi potez. Očito nije ni on", napisao je Modrić i otkrio da se stvari nisu popravile ni kada je Mandžukić došao u Atletico Madrid pa su obojica živjeli u istom gradu.

Stvari su se popravile tek uoči SP-a u Rusiji.

"Dočekao sam pravi trenutak i inicirao razgovor. Htio sam mu reći koliko mi je žao što nemamo više blizak odnos. Zanimalo me koji je uzrok tome da više od tri godine komuniciramo isključivo kolegijalno. Razgovarali smo otvoreno i svakim trenutkom kao da se topio led između nas, problem koji je nastao ni iz čega. – Nisam se durio na tebe. Ja sam mislio da se ti duriš na mene – izgovorio je on. Isto sam rekao i ja. Između mene i Marija ponovno je prostrujila pozitivna energija."

Poseban odnos s Mandžom imao je slavni Pep Guardiola dok su obojica bili u Bayernu. Upravo je Pep bio razlog Mandžina odlaska iz Münchena u ljeto 2014. godine, nakon razlaza s trofejnim trenerom.

Kulminacija njihova burnog odnosa dogodila se uoči finala njemačkog kupa 2014. godine, kada Pep nije poveo Mandžu u Berlin, indirektno mu poručivši kako na njega više ne računa. Pep Guardiola u svojoj je autoriziranoj biografiji pod nazivom ‘Herr Pep’ posvetio Mandži dosta prostora. Tamo novinar Martin Perarnau piše ovako:

- Već nakon dva tjedna Guardiola je cijenio Hrvata zbog trkačkih sposobnosti, borbenosti i pritiska na protivnike. No njegova agresija imala je i loše strane. Kada god je na treningu došlo do iskričavih situacija, vrlo često je Mandžukić bio u središtu svega. Guardiola i njegovo osoblje nisu sumnjali u Mandžukićeve nogometno znanje, nego u karakter.

Guardiola je ovako govorio o Mandži:

– S Mandžukićem uvijek morate biti na oprezu. Naš odnos u manje od dva mjeseca od poštovanja i podrške prerastao je u nešto negativno. Ako bi Götze dobio prednost, Mario bi postao hladan i nezainteresiran.

A kada je Hrvat došao u Atletico Madrid, jasno je poručio Guardioli.

– Guardiola me razočarao. Jednostavno, prema meni se nije ponašao s poštovanjem. Nije mi dozvolio da postanem najbolji strijelac Bundeslige. Dok nas je trenirao Jupp Heynckes, stvari su bile mnogo bolje i to nije samo moje mišljenje.

A Mandžini hirovi, bubice, ludorije? Jednostavno, to je Marijev pokretački duh, životni stil od prvih dana karijere. Ćiro Blažević svojedobno ga je u Kranjčevićevoj sto puta znao otjerati s treninga u svlačionicu zbog nediscipline i brže-bolje ponovno slati po njega. Znao je da bez majstora Mandže ne može. Kao i mnogi treneri kasnije.