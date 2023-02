Manchester United nakon izbacivanja Barcelone iz EL-a kreće po prvu titulu u skoro šest godina

Gotovo šest godina prošlo je od posljednjeg trijumfa Manchester Uniteda u nekom od domaćih ili europskih natjecanja pa ne čudi što 27-godišnji branič Luke Shaw smatra kako bi pobjeda nad Newcastleom u nedjeljnom finalu Liga kupa bila velika stvar za klub čiji dres nosi od 2014.

Posljednja trofejna sezona za Crvene vragove bila je pod vodstvom Josea Mourinha, kad su 2016./2017. u vitrine na Old Traffordu pohranjeni domaći Superkup, odnosno Community Shield, engleski Liga kup te pehar namijenjen pobjedniku Europske lige.

Od tada do danas Manchester United je bio nadomak osvajanja još tri trofeja, ali mu je u kolovozu 2017. Real Madrid odnio europski Superkup, u svibnju 2018. Chelsea je slavio u finalu englskog FA kupa, a u svibnju 2021. Villarreal je bio uspješniji u raspucavanju s 11 metara u finalu Europske lige.

- Prošlo je tako mnogo vremena otkako nismo osvojili trofej. Ljudi će reći da je to samo Liga kup, ali za nas bi to bilo ogromno. To je nešto čemu stremimo jako dugo; povratku pobjedničkog osjećaja, osjećaja osvajanja trofeja - izjavio je Shaw uoči nedjeljnog obračuna s Newcastle Unitedom na londonskom Wembleyju.

Igrači Manchester Uniteda sami su se pobrinuli za dobro ozračje u svlačionici uoči tog dvoboja, pobijedivši u četvrtak na Old Traffordu Barcelonu s 2:1, što im je donijelo plasman u osminu finala Europske lige.

Za tu je utakmicu trener Manchester Uniteda Erik ten Hag vratio Shawa na poziciji lijevog bočnog igrača, nakon što ga je u više navrata ove sezone koristio na poziciji lijevog stopera.

- Mislio sam da će to biti samo za jednu utakmicu. No, kad me ponovno stavio na stopera, bio sam iznenađen. Rekao mi je da sam bio vrlo dobar i da mu se svidjelo kako sam surađivao s Raphaelom Varaneom.

Nedjeljno finale će za Manchester United biti deseto u engleskom Liga kupu koji je momčad s Old Trafforda osvajala u pet navrata. S druge strane, Newcastle United će se po drugi put u povijesti boriti za taj trofej koji im je izmakao prije 47 godina, kad ih je u finalu pobijedio Manchester City.