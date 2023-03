Mamićevci ne odustaju: 'Pravno i fizičko nasilje na Dinamovoj Skupštini već dolazi na naplatu'

U zagrebačkom hotelu Sheraton prošlog je tjedna održana redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo na kojoj se odlučivalo o novim članovima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, ali je nakon dva sata sjednica prekinuta jer su 33 člana skupštine sklona Zdravku Mamiću, koje predvodi Damir Zorić, napustila sjednicu. Ostalo je 37 zastupnika, a kvorum je 41 nakon čega je predsjednik Mirko Barišić ustvrdio kako nema kvorum.

- Gospodo, nemamo kvorum, on je 41. Ako nemamo kvorum ne možemo donositi druge odluke. Kvorum je srušen. Vidjet ćemo kada će biti nova skupština, za dva, tri, šest mjeseci. Klubom i dalje upravlja Uprava i predsjednik kluba - rekao je Barišić.

Zdravko Mamić, dakle, više nema moć u Dinamu.

- Pad Zdravka Mamića je vjerojatan, njegove Skupštine više nema. Većinu nije imao nitko. Mislim da je ovo tek početak utakmice. Iako ne vidim više nikakvog smisla. Ono što je Barišić najavio je izrada novog statuta, što ćemo jako dugo čekati. Prvo se treba skupiti Skupština. Opet smo na početku, čak i dalje nego što smo bili dosad. Ovo je pozitivan iskorak. Dolazak Šimića je apsolutno dobar potez, čovjek koji nema mrlje iza sebe. Koliko sam čuo, još bi netko iz nogometnog svijeta trebao ući u Upravu - rekao je Junaci.

No, njegovi pristaše ne odustaju. Oglasili su se novim priopćenjem, u kojoj protivničku stranu prozivaju zbog nelegalnog postupanja na sjednici. Prenosimo ga u cijelosti.

PRAVNO I FIZIČKO NASILJE NA DINAMOVOJ SKUPŠTINI VEĆ DOLAZI NA NAPLATU

U Zagrebu se 9. ožujka pokušalo održati Skupštinu GNK Dinamo u atmosferi nasilja, kako fizičkog, tako i pravnog, pa je ona prekinuta prije nego je i započeta. Ovu, u povijesti kluba nezapamćenu Skupštinu, vodio je predsjednik Mirko Barišić (87) grčevito pokušavajući ostati na vlasti, uz podršku njemu vjernih šest od ukupno 12 članova Izvršnog odbora, te nekolicine članova Skupštine, koji su s klubom povezani različitim poslovnim interesima i ugovorima. Da bi uspjeli u provođenju plana, posve protivno Statutu i Poslovniku o radu skupštine, umjesto tri izabrana člana koji su trebali voditi Skupštinu, u predsjedništvo Skupštine, bez ikakvog izjašnjavanja skupštinara, postavljeno je šest osoba od kojih su samo dvojica članovi Skupštine, a njih čak troje uopće nisu članovi kluba.

Budući da nije bilo dovoljno glasača za prevlast u klubu, oktroirano predsjedništvo Skupštine nasilno i suprotno Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, protivno pravnim normama, uguralo je kao pravovaljane zastupnike osmoricu povjerenika, koji su to postali neposredno uoči Skupštine. Nepoznat broj učlanjenja, samo na riječ, priznat je kao najveći između dviju skupština iako su učlanjenja obavljana mimo propisane procedure i bez povjerenstva za prijem članova koje inače propisuje Statut kluba. Tako su osam povjerenika dobili priliku glasati sami za sebe i prije nego im je verifikacijom priznat status članova Skupštine GNK Dinamo. Verifikacija osam povjerenika kao zastupnika Skupštine bila je predviđena u drugoj točki Dnevnog reda dok je prethodno trebalo izabrati predsjedništvo Skupštine, odrediti verifikacijsko povjerenstvo, utvrditi kvorum i druge uobičajene radnje temeljem kojih se Skupština mogla odvijati na način propisan Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine GNK Dinamo. Umjesto toga, nasilno, svojevoljno i protivno propisanoj proceduri pokušalo se započeti i nastaviti voditi Skupštinu. Osim što je to u suprotnosti sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine. Ovi postupci predsjednika Barišića i njegovih podupiratelja u suprotnosti su s utvrđenjima činjenica i uputama iz Zapisnika o provedenom nadzoru od strane Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba od 25. siječnja 2023. god. Naime, prije Skupštine, Izvršni odbor, koji je imao samo 6 od 12 članova, izbacio je povjerenike koji su bili stvarno i uvjerljivo vodeći po broju novo upisanih članova kluba. Uz to, ti povjerenici kluba za upis novih članova i dugogodišnji zastupnici u Skupštini proglašeni su evidentnim kršiteljima zakona, rušiteljima ciljeva kluba i izbačeni iz kluba bez mogućnosti da se broj po njima učlanjenih novih članova valorizira kao njihovo pravo sudjelovanja u radu skupštine. Nadzorni odbor kao žalbeno tijelo kluba koje donosi konačne odluke, u legalnoj proceduri usvojio njihove žalbe i poništio odluke Izvršnog odbora o izbacivanju iz članstva kluba. Iako je Statutom određeno da Nadzorni odbor jednom godišnje o svom radu izvješćuje Skupštinu, na sjednicu Skupštine 9. ožujka Nadzorni odbor nije niti pozvan čime se Dinamov politbiro još jednom se narugao Statutu kluba, tj. klupskom ustavu i nasilno spriječio demokratsko odvijanje Skupštine kluba.

Tako su drastičnim kršenjem Statuta i Poslovnika o radu Skupštine Barišić i njegova ekipa izborili neizvjestan nastavak svoje vladavine u klubu. Klub više nema ni Izvršni ni Nadzorni odbor, kako to određuje Statut kluba kojega sada, kao u nekadašnja revolucionarna vremena, klub vodi predsjednik i njegov sovjet.

Barišićev tzv. Izvršni odbor to zapravo i nije. Jedan njegov član pravomoćno je osuđen za zlouporabe u gospodarskom poslovanju, pa je po sili zakona morao biti isključen iz upravnih tijela kluba. Umjesto toga dotični je donosio odluke o isključivanju povjerenika čime je drastičnu otjecao na odnose u Skupštini. To, kao i druga slična bezakonja prijavljena su Sportskoj inspekciji u Ministarstvu turizma i sporta, koja se na žalost, još nije oglasila ni nakon poslanih požurnica.

Dodaju li se hajci medijskih propagandnih truba još i izjave gradonačelnika Tomaševića o nakaradnom Statutu (iako je Statut GNK Dinamo verificiran u Gradskom uredu za opću upravu kao usklađen sa zakonom!) i o tome da bi poraz Barišićeve struje predstavljao nastavak izvlačenja novca (!?) iz kluba, očigledno je da se radi o izravnom političkom pritisku kojim se pomoglo opstanak miljenika vlasti na čelu kluba. Sve to u suprotnosti je s proklamiranim stavovima FIFA-e i UEFA-e o nemiješanju politike u rad nogometnih klubova na svim razinama.

Sportska inspekcija i druge institucije, morati će odgovoriti na upućene im predstavke i požurnice. Umjesto sankcioniranja očitog kršenja zakona, Statuta i drugih propisa, mi koji se zauzimamo za stvarnu transparentnost u poslovanju kluba izloženi smo medijskoj stigmatizaciji i nezamislivom govoru mržnje. Javnim stigmatiziranjem i prozivkama nas članova Skupštine kriminalcima, pučistima, čemu se pridružio i gradonačelnik, koji nas proglašava pobornicima nastavka kriminala u klubu, stvorena je atmosfera histerije i javnog linča.

Ne želimo biti, niti smo smetnja funkcioniranju kluba. Mi smo navijači koje za klub ne vežu nikakvi materijalni interesi. Nasuprot tome, skupina okupljena u tzv savjet kluba, predvođen Barišićem, povezana je novčanim interesima. Pod krinkom demokratizacije kluba i uvođenja transparentnosti u poslovanje zapravo manipulira jednom navijačkom skupinom. Lažnim obećanjima manipuliraju s onima koje su do jučer stavljali na crne liste, prema kojima su poduzimali represivne mjere i koje su kazneno prijavljivali. Ne radi se o istinskog istinski preustroja i demokratizacije prema već dugo prizivanom načelu jedan član jedan glas nego je isključivi interes ostati na vlasti i zakulisno privatizirati klub.

Pozivamo sve navijače Dinama da ostanu vjerni najboljem hrvatskom nogometnom klubu, koji je ostvaruje vrhunske rezultate i uspjehe, kako na domaćoj, tako i europskoj sceni i da svi zajedno ustrajemo u obrani od grabežljivih nasrtaja i tajkunizacije Dinama.

Skupina članova Skupštine GNK Dinamo'.