Počinje izrada Statuta, hoće li Barišić izigrati Bad Blue Boyse?

Dinamova skupština je završila, a Mirko Barišić nakon nje još je učvrstio poziciju u Dinamu jer nakon završetka mandata Izvršnog i Nadzornog odbora (a novi nisu izabrani) stavio je u Upravu još dva sebi lojalna čovjeka (Podnar i Tomačić), a ustrojio je i Savjetodavno tijelo od ljudi koji su mu skloni.

Ispada da je Barišić najveći dobitnik Skupštine na kojoj je Zdravko Mamić postao prošlost u Dinamu, no Barišić će ipak nešto morati "vratiti" ljudima koji su ga pogurali do pobjede. A do pobjede je stigao prije svega zbog Bad Blue Boysa i Darija Šimića, koji su posljednjih dana izbili pobjedu Zorićevim/Mamićevim ljudima.

Uzori Real, Barcelona...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bad Blue Boysi i Dario Šimić sada se mogu uzdati da Mirko Barišić nije imao figu u džepu kada su zajedno, dan prije Skupštine, dogovorili konačni pakt protiv Mamića. A Barišić je u tom posljednjem razgovoru poručio navijačima da će im omogućiti izradu novog Statuta, kao podlogu da klub funkcionira po modelu "jedan član, jedan glas", za što se navijači zalažu već godinama. Ovaj tjedan oformit će se i radna skupina za izradu novog Statuta, a u njoj će, osim Barišićevih ljudi, biti i predstavnici BBB-a te Grada Zagreba.

Bit će zanimljivo vidjeti u kojem će smjeru ići taj Statut, hoće li zaista ići u smjeru "jedan član, jedan glas", kakav imaju Barcelona, Real, Benfica, ili bi mogao ići prema nekom hibridnom modelu poput bundesligaškog, gdje članovi imaju 50 posto plus 1 vlasništva. Ima i onih koji tvrde da bi Barišić mogao izigrati navijače te novim Statutom otvoriti mogućnost privatizacije kluba. Naravno, tada bi morao biti spreman i na žestoku reakciju Bad Blue Boysa, koji bi se u tom slučaju s pravom osjećali izigrano.

Vidjet ćemo i hoće li Barišić požurivati izradu tog novog Statuta ili će mu biti u cilju da njegovu implementaciju odgodi što je više moguće. Navijači se pak nadaju da bi novi Statut mogao biti izglasan do kraja godine, odnosno potvrđen na skupštini, što bi onda značilo da bi na proljeće članovi kluba prvi put sudjelovali u demokratskim izborima u Dinamu.

Odnosno sudjelovali bi u izboru novog predsjednika, budući da Barišiću mandat ističe u ožujku 2024. godine. Ako se pak do tada ne izglasa novi Statut, za Barišićeva nasljednika bit će izabran netko iz kruga njemu bliskih ljudi, a BBB-i bi u tom slučaju ispali naivni.

08.03.2023., Zagreb - Mirko barisic dolazi na stadion u Maksimiru Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ne sumnjamo da će oko novog Statuta biti dosta prijepora, jer pitanje je i koliko Barišićevi ljudi žele demokratski ustroj kluba, odnosno demokratske izbore na kojima bi imali puno manje šanse ostati u klupskom čelništvu.

Dinamova igra neuvjerljiva

No, osim oko Statuta, prijepora ima i oko igre Čačićeve momčadi posljednjih tjedana. Dinamova momčad igra neuvjerljivo ovog proljeća, u 32 sezone HNL-a ovo je peto najneuvjerljivije proljeće plave momčadi. Dinamo je u osam proljetnih kola osvojio 15 od moguća 24 boda, a osim fenomenalne predstave protiv Hajduka, Dinamo je bio neuvjerljiv protiv Gorice, Osijeka, Šibenika... Zato će sutrašnja zaostala prvenstvena utakmica protiv Istre biti jako važna za Čačićevu momčad, jer treća uzastopna utakmica bez pobjede upalila bi alarm.

Čačić je već nakon Šibenika izgledao dosta nervozno, prvi je put tražio alibi u događanjima oko kluba. Neki kažu da mu nije sjelo ni to što je Šimić bio u svlačionici uoči utakmice sa Šibenikom. Iako, tu ne bi trebalo biti nešto sporno, logično je da se Šimić kao član Uprave za sportska pitanja obratio igračima u svlačionici. I upoznao se s njima prvoga dana na poslu.

01.03.2023., Stadion u Maksimiru, Zagreb - 1/4 finala SuperSport hrvatskog nogometnog kupa, GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Ante Cacic Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Druga je stvar što se možda Čačić osjeća pogođenim što se dolaskom Šimića smanjio njegov utjecaj u kreiranju klupske sportske politike. Jer, logično je da će posljednju riječ u transferima imati član Uprave za sportska pitanja Dario Šimić, a ne kao dosad sportski direktor Ante Čačić.

Također, Čačiću se kroz glavu sigurno mota i činjenica da mnogi kao njegova nasljednika na klupi dinama žele Igora Bišćana, velikog Šimićeva prijatelja. No, isto tako, Čačić je svjestan da će ga na klupi Dinama držati rezultat, a bude li Dinamo dobar do kraja prvenstva te uzme li Čačić dvostruku krunu, vodit će sigurno plave i u novom pohodu na Ligu prvaka.