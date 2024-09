Mamić je nedavno rekao da je Bjelica najbolje riješenje za Dinamo. Spomenuo je još jedno ime

Prema informacijama koje stižu iz Dinama, na klupu plave momčadi ponovno će sjesti Nenad Bjelica. Rođeni Osječanin tako će ovaj tjedan započeti drugi mandat na klupi Dinama, nakon što je taj klub vodio od 2018. do 2020. godine. Ta vijest podijelila je navijače plavih: dok se neki prisjećaju da je upravo pod njegovim vodstvom Dinamo dočekao prezimljavanje u Europi nakon gotovo pola stoljeća i osvajao trofeje, drugi mu ne mogu zaboraviti sve što je govorio o klubu nakon odlaska iz njega, kao ni činjenicu da je nakon toga u svim klubovima koje je vodio doživio neuspjeh. Dakako, ima i onih koji mu spočitavaju odnos sa Zdravkom Mamićem, koji je bio doista turbulentan. O njemu je nedavno bilo govora i na suđenju Mamićima kada je Bjelica svjedočio i obznanio da je za obitelj Mamić radio skautiranje igrača.

– S Marijem Mamićem, odnosno njegovom firmom, imao sam poslovni odnos, za što me platio i nemam tome više što dodati. Radio sam za njega skautiranje na prostoru bivše države, što je trajalo godinu i pol do dvije godine. Bila je to i neka naznaka za moj budući trenerski posao u Dinamu. Suradnja je bila korektna – rekao je Nenad Bjelica. S tvrtkom najmlađeg Mamića sklopio je ugovor, a nije izdavao, kazao je, nikakve fakture za odrađene usluge.

– Nisam optuženom Mariju Mamiću prodao svoja prava imidža – kazao je Bjelica, na što mu je tužitelj prezentirao presliku uplate 20.000 eura na zajednički račun supružnika Bjelica.

– Ne sjećam se da sam to prije vidio – komentirao je Bjelica. Pokazao mu je presliku još jedne uplate na isti iznos, a Bjelica je za tih 20.000 eura rekao je kako je to naknada prema ugovoru koji je imao s M. Mamićem.

Bjelica je s Mamićem surađivao i u Dinamu, iako je Zdravko već tada bio bjegunac od hrvatskog pravosuđa, javna je tajna da je upravo on bio presudan u dovođenju Bjelice na klupu.

Njihov idiličan odnos narušen je u dobar korone kada Bjelica nije pristao na smanjenje plaće. To je razljutilo Zdravka Mamića koji je na društvenim mrežama objavio plaće Bjelice i njegova stožera te napisao "Game over". Bjelica je nakon toga dobio otkaz, a uslijedile su godine u kojima su se gledali preko nišana. Pogotovo u vremenu kad je Bjelica bio na klupi Osijeka.

- To što imamo ovdje u Hrvatskoj, to nigdje ne postoji, takav monopol jednog kluba. Sad kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića, stoput isto pitanje: "Nenade, treba li ti nešto?". Ja sam govorio da mi ne treba ništa, a on: "Pa ljubavi, pa je l' ti treba nešto?" Kažem: "Ne treba mi, Zdravko, ništa, sve je pod kontrolom, vidiš da je 20 bodova prednosti.." Sad razumijem poruku tog pitanja. Tada mi nije ništa trebalo. Sad vidim što se radi i kako se radi, rekao je Bjelica dok je bio na klupi Osijeka, a Zdravko mu je odmah odgovorio preko društvenih mreža.

- Ljubomora je osjećaj koji je obično posljedica negativnih misli i osjećaja nesigurnosti, straha od tjeskobe, te precjenjivanja vlastitih mogućnosti potaknutih očekivanjem gubitka nečega do čega je nekome stalo, kao što su emocionalna veza, prijateljstvo, novac ili (najčešće) ljubav - citirao je Mamić na društvenim mrežama, i dodao video starijeg Bjeličina intervjua u kojem je hvalio Mamića i Dinamo.

Isto tako, Zdravko Mamić je nedavno izjavio kako bi najbolje riješenje za Dinamo bio izbor Vahida Halilhodžića ili Nenada Bjelice, dakle dvojice trenera koji se već imali po jedan mandat u Maksimirskoj 128. Potonji bi uskoro trebao postati novi/stari strateg plavih, dok je Vaha poručio kako će njegov povratak u Maksimir ići dosta teško.

Njihov odnos prije nekoliko dana ponovno je ušao u pomirljivu fazu kada je Zdravko Mamić u Sarajevu prisustvovao premijeri filma o Vahidu Halilhodžiću. Tada je novinaru VL-a Draženu Brajdiću odgovarao i na pitanja vezana uz Dinamo.

– Ja sam neviđeni navijač i manje. Ništa manje nego što sam bio cijeli život. Povukao sam se iz javnosti i maknuo od diskusija o Dinamu. Moj period je bio vrijeme moje radosti, netko će ga ocijeniti bolje, a netko lošije. Želim novom rukovodstvu da nadmaši moje rezultate, rekao je Mamić pa na pitanje o tome tko bi po njemu trebao voditi Dinamo rekao:

– Nema Dinamo puno izbora, a ima rješenje. To je Vahid Halilhodžić koji bi napravio čuda. Druga osoba je Nenad Bjelica. Oba su slobodna i ne znam zašto izmišljamo toplu vodu.

Želja mu se, izgleda, ispunila. Nenad Bjelica po svemu sudeći uskoro će biti i službeno predstavljen.