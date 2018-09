Luka uoči 33. rođendana: Još mi je gušt igrati za vatrene

Kapetan Luka Modrić, koji će sutra proslaviti 33. rođendan, u razgovoru za Novu TV nakon utakmice s Portugalom kazao je kako nije ovoga ljeta razmišljao o oproštaju od reprezentacije.

– Imam još dosta motiva igrati za reprezentaciju, uvijek sam govorio da ću igrati dok god me budu trebali, dok osjećam da mogu pomoći, a to, hvala Bogu, još uvijek mogu. Mislim da mogu još pomoći reprezentaciji, kad osjetim da to više nije to, sam ću reći. Zašto odlaziti ako se osjećam dobro? Bez obzira na to što neki kažu kako je ovo idealan trenutak. Meni je gušt igrati za reprezentaciju, igram uvijek s velikim motivom, presretan sam ovdje – istaknuo je Modrić.

No, majstorstvo Luke Modrića u prijateljskoj je utakmici u Portugalu ostalo zasjenjeno izvedbama vratara Lovre Kalinića i stopera Mateja Mitrovića. Iako smo već odavno znali da je dvometraš Lovre predodređen za vatrenu jedinicu, on je u Faru to još jednom potvrdio.

– Znali smo koliko je Portugal kvalitetan, i još smo mi bili u ponešto “šarenom” sastavu u odnosu na Svjetsko prvenstvo, ali smo pokazali da se i tako možemo nositi s velikim momčadima. Imali su Portugalci svoje šanse, bolje nego mi, ali nastavimo li ovako, mislim da će Hrvatska igrati dobro. Mi smo sada momčad u stvaranju, normalne su oscilacije u igri – kazao je Lovre.

Nakon što je prije četiri godine branio protiv Argentine, sada ga čeka nastup protiv još jednoga bivšega svjetskoga prvaka, Španjolske.

– Španjolci su momčad za puno poštovanje, ali moramo gledati sebe i dati svoj maksimum te pokušati uzeti što nam se pruža. Osjećamo da smo viceprvaci svijeta, imamo svoju kvalitetu i trebamo se tako postaviti. Naravno, teren je mjerilo i treba biti pravi – naglašava Kalinić, vratar Genta.

Uvijek opuštena atmosfera

Zanimljivo, i njegova pričuva u reprezentaciji, 21-godišnji Karlo Letica, također je dvometraš (201 cm), i također igra u belgijskoj ligi, u Club Bruggeu. Upravo u to natjecanju, Jupiler ligi, brani najviši svjetski klupski vratar, Belgijac Kristof van Hout iz Westerloa, visok 208 cm.

Kakav je odnos s izbornikom Dalićem?

– S našim izbornikom uvijek je relativno opuštena atmosfera, bez pritiska, ali znamo i sami kako se ponašati u nekim situacijama; poput toga da se mobiteli ne koriste za vrijeme ručka, to nam nitko ne treba govoriti – dodaje Lovre.

Zadranin Ivan Santini zaigrao je u drugom poluvremenu protiv Portugala.

– U tih tridesetak minuta uglavnom sam imao obrambene zadatke, i nadam se da će u idućim utakmicama napadački dio ipak više doći do izražaja – kazao je Santini.

Veseli se srazu sa Španjolcima u Elcheu?

– I to će biti težak okršaj jer su Španjolci među najboljim reprezentacijama svijeta, a igraju slično poput Portugala, s velikim posjedom lopte, a imaju i prednost domaćeg terena. No, uz malo sreće možemo do bodova – dodao je Santini.

Debi Lopeteguija

Hrvatska i Španjolska međusobno su igrali šest puta: imamo tri pobjede, jedan remi i dva poraza. Posljednju pobjedu ostvarili smo na Euru 2016. godine (2:1), a prvu davne 1994. kada smo Furiju šokirali u prijateljskoj utakmici u Valenciji (2:0).

U toj utakmici za Španjolsku je, ušavši u igri umjesto Zubizarrete, debitirao današnji trener Real Madrida Julen Lopetegui. Tada je imao 28 godina i bio je čuvar mreže malenoga Logronesa. Tri mjeseca poslije potpisao je za Barcelonu...