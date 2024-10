Luka Modrić odlučio prekinuti šutnju, njegova poruka izazvala brojne reakcije

Nogometaši Barcelone slavili su u El Clasicu na Bernabeu protiv Reala s čak 4:0 i povećali svoje vodstvo na ljestvici. Pobjedu su Kataloncima donijeli Robert Lewandowski (54., 56.), Lamine Yamal (77.) i Raphinha (85.).

Utakmicu je obilježio i detalj iz završnice susreta kad je trener domaće momčadi Carlo Ancelotti bijesno gestikulirao prema treneru gostujuće momčadi Hansiju Flicku. Nakon susreta objasnio je o čemu se radilo.

- Nisam se zakačio s Flickom, nego s njegovim pomoćnikom koji se nije ponašao gospodski. On je golove svoje momčadi slavio tako da je došao pred našu klupu, kao da nas je želio poniziti, a to nije u redu. Tada sam došao do Flicka, mirno mu to objasnio, a on se složio sa mnom, rekao je Ancelotti pa se osvrnuo na poraz:

- Moj stav je da je ovo bila izjednačena utakmica. Imali smo neke prilike, ali ih nismo iskoristili. Sezona je jako duga, ne smijemo se sada ponašati kao da je sve gotovo. To nije dobro, a to ozbiljne momčadi ni ne rade. Radit ćemo na tome da budemo bolji pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Moramo nastaviti raditi i nadati se najboljem.

Luka Modrić u igru je ušao u 63. minuti i dugo se nije oglašavao nakon ovoga neugodnog poraza. No, jučer je preko Instagrama poručio sljedeće:

"Vrijeme je da podigneš glavu, učiš, radiš i ideš dalje. Imam potpuno povjerenje u ovu momčad. Hala Madrid."

Njegova poruka naišla je na veliko odobravanje navijača budući da je za nju dobio više od milijun lajkova.

>> Pogledajte i video