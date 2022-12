Lovren ima najduži odmor nakon SP-a, jednom vatrenom slijedi povijesni doček

Hrvatskog reprezentativca Antu Budimira (31) uskoro čeka kraljevski doček u Pamploni. Naime, Ante je prvi osvajač medalje sa Svjetskog prvenstva u 102 godine dugoj povijesti Osasune pa će mu njegov klub dati posebno priznanje kad se vrati s odmora.

– Na našem stadionu El Sadar nećemo igrati utakmice do 14. siječnja, ali namjeravamo odati priznanje našoj dvojici igrača koji su dosegnuli polufinale. Sudjelovat će Abdessamad Ezzalzouli, koji je zauzeo četvrto mjesto s Marokom, i Ante Budimir, koji je osvojio treće mjesto s Hrvatskom – izjavio je Osasunin glasnogovornik Santi Zuza.

Ušao u povijest

Tako je Ante Budimir, unatoč maloj minutaži na SP-u, samo 53 minute u utakmicama s Japanom i Brazilom, ipak ušao u povijest, ne samo Osasune, nego i vatrenih.

Svi hrvatski reprezentativci, uključujući Budimira, na odmoru su i u ovoj kalendarskoj godini neće igrati natjecateljske utakmice u svojim klubovima. A dosta europskih nogometnih liga dobit će nakon Božića novi zamah. Tako će primjerice Englezi igrati prvenstvene utakmice na Boxing Day na Štefanje, 26. prosinca, a Kovačićev Chelsea nastupa 27. prosinca u utakmici s Bournemouthom. Mateo Kovačić priključit će se momčadi sredinom sljedećega tjedna, dakle možda bi bio u konkurenciji za utakmicu s Nottingham Forestom na prvi dan nove godine.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Croatia's Ante Budimir and teammates celebrate with their medals on stage as they finish in third place REUTERS/Peter Cziborra Photo: Peter Cziborra/REUTERS

Inače, Chelsea je imao čak 12-oricu igrača na Svjetskom prvenstvu, što je još uvijek manje od Manchester Cityja (16) i Manchester Uniteda (13). Englezi su već ovoga tjedna u punom pogonu, budući da nastupaju u utakmicama Liga kupa, pa su tako za Manchester United protiv Burnleya (2:0) nastupila sva trojica Brazilaca koja su doživjela poraz od Hrvatske na SP-u, Casemiro, Antony i Fred.

Brazilci već igraju

Tottenham će 1. siječnja igrati kod kuće protiv Aston Ville; s jedne strane Perišić, s druge najbolji vratar SP-a i svjetski prvak Argentinac Emiliano Martinez.

Španjolsko prvenstvo nastavlja se 29. prosinca, a Real Madrid 30. prosinca gostuje u Valladolidu, naravno bez Luke Modrića koji se odmara na Maldivima, dok Budimirova Osasuna na staru godinu gostuje u San Sebastianu.

Talijansko prvenstvo nastavlja se 4. siječnja, a već u prvoj utakmici u 2023. godini Marcela Brozovića čeka megaderbi, sudar s vodećim Napolijem na San Siru. Pašalić s Atalantom gostuje u Speziji, Vlašićev Torino dočekuje Veronu, Erlićev Sassuolo dočekuje Sampdoriju...

Foto: Nderim Kaceli / ipa-agency.net Marcelo Brozovic of Fc Inter celebrating after a goal during the Italian Serie A, football match between Fc Inter and Torino Fc, on Sept. 10, 2022 at Giuseppe Meazza Stadium, San Siro, Milan, Italy. Photo Nderim Kaceli Photo: Nderim Kaceli / ipa-agency.net/IPA

Vatreni Škoti Josip Juranović (Celtic) i Borna Barišić (Rangers) uskoro će u akciju - Barišić će konkurirati za nastup već u srijedu protiv Motherwella, a obojicu očekujemo u momčadima na Old Firm derbiju 2. siječnja.

Nešto dulji odmor imat će igrači njemačkih klubova. Njihovi nogometaši priključit će se svojim klubovima odmah poslije Nove godine, 1. ili 2. siječnja, a proljetni dio prvenstva počinje 20. siječnja. Toga petka u Leipzigu će se igrati veliki derbi između istoimenoga domaćina i vodećega Bayerna; Joško Gvardiol protiv Josipa Stanišića... Andrej Kramarić na dan utakmice za broncu Hrvatska – Maroko postao je ujak, njegova sestra Ines rodila je u Zagrebu sinčića Vida, a Andreja je dan nakon dočeka u Zagrebu pokosila viroza praćena visokom temperaturom...

Lovro Majer s Rennesom 2. siječnja igra prvu utakmicu u novoj godini, s Nicom, a najdulji odmor, odnosno stanku od nogometa, imat će kapetan Zenita Dejan Lovren, budući da se rusko prvenstvo nastavlja tek 5. ožujka. Prethodno, 26. veljače, Zenit će igrati utakmicu ruskoga kupa. Tako će Dejan za Zenit odigrati samo tri ligaške utakmice u Rusiji i opet doći na okupljanje reprezentacije, 20. ožujka u Splitu.

