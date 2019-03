Liga za velike i bogate: Hoće li u novoj LP biti mjesta za male klubove?

Najelitnije europsko klupsko natjecanje moglo bi doživjeti velike promjene. Naime, Uefa i Europsko udruženje klubova u četvrtak će raspravljati o promjenama u Ligi prvaka.

Natjecanje kakvo poznajem moglo bi se uskoro promijeniti, a promjene koje se navješćuju samo će pogodovati velikim i bogatim klubovima, dok će oni manji svoja mjesto u eliti dobivati na kapaljku, piše The Wall Street Journal.

European soccer’s top clubs are due to hold a secret meeting with UEFA on Tuesday to discuss potentially radical changes to the format of the Champions League https://t.co/PWdyGdojsh