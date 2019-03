Zidane traži Ronaldova nasljednika, transfer može srušiti klupski rekord

Realov trener Zinedine Zidane krenuo je slagati momčad za sljedeću sezonu. Predsjednik Florentino Perez dao je Francuzu odriješene ruke.

Zidane je već dogovorio transfer 21-godišnjeg Brazilca Édera Militãa iz Porta za 50 milijuna eura, a sada je krenuo rješavati napad.

Odlaskom Cristiana Ronalda u Juventus u momčadi kraljevskog kluba nastala je velika praznina što se ove sezone itekako osjetila.

Realov trener ozbiljno je zagrizao za 28-godišnjeg belgijskog reprezentativca Edena Hazarda. Igrač Chelseaja stalno ističe kako mu je Zinedine Zidane veliki nogometni uzor.

No prepreka u transferu mogla bi biti visina odštete. Naime, Madriđani su Londončanima poslali ponudu od 82 milijuna eura što su na Stamford Bridge lagano odbili.

U Chelseaju dobro znaju koliko im Hazard znači pa su istaknuli cijenu od 115 milijuna eura. Izgleda kako londonski klub neće popustiti, pa je sada sve na Realovom predsjedniku.

