Leon Šušnja otpao zbog ozljede, Halil Jaganjac ide na SP, ali na tribinu

Lino Červar, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, odlučio je koji od 19 igrača koji su bili na pripremama u Poreču neće putovati na Svjetsko prvenstvo koje u četvrtak počinje u Njemačkoj i Danskoj.

Prekobrojni je Leon Šušnja, kružni napadač PPD-a Zagreb. No, nije Šušnja otpao jer nije kvalitetan, nego zbog sitne ozljede koja ga trenutačno muči.

– Da nema te ozljede, Leon bi sigurno bio među putnicima. Ovako, pričekat ćemo tjedan dana pa bude li sto posto spreman, doći će na SP. Umjesto njega kao 18. igrač ide Halil Jaganjac, mladi lijevi vanjski našičkog Nexea. Njemu je ovo drugo veliko natjecanje jer je bio s nama na EP-u lani – istaknuo je Červar.

Lino zadovoljan pripremama

Drugim riječima, Jaganjac će putovati s reprezentacijom, ali za sada će sjediti na tribini jer u zapisnik ide samo 16 igrača. A tko će uz njega sjediti na tribini? Naime, na put ide 18 igrača.

– To ćemo odlučiti neposredno prije utakmice s Islandom. Do tog susreta u petak navečer imamo još puno dana pa se ne želim žuriti s odlukom – istaknuo je Červar pa se osvrnuo i na pripreme u Poreču.

– Zadovoljan sam. Puno smo toga napravili u kratko vrijeme. Odigrali smo dvije utakmice, s Crnom Gorom i Italijom. Na tim susretima morali smo ponešto i skrivati jer znamo da nas jako dobro prate suparnici iz skupine, pogotovo Islanđani, naši prvi suparnici. No, pratimo i mi njih. Imamo videosnimke njihovih zadnjih utakmica. Bit će to u petak za nas jako teška utakmica. Možda najteža do sada na otvaranjima velikih rukometnih natjecanja. Ulog je velik. Jer, nije svejedno hoćeš li u drugi krug prenijeti dva ili četiri boda. Ili nijedan. I zato razmišljam samo o Islandu, drugi suparnici iz skupine za sada me ne zanimaju.

A jesu li se igrači koji su otpali i oni koji moraju sjediti na tribini, Ivić, Šebetić i Jaganjac, naljutili?

– Naravno da nisu. Sa svakim od tih igrača dugo se razgovaralo, nekad do kasno u noć. Svi su oni upoznati s razlozima zbog kojih trenutačno nisu u kombinacijama. I ne ljute se. Dapače. Atmosfera je u svlačionici sjajna – kaže izbornik.

Jedan od prvih ciljeva je izboriti plasman do sedmog mjesta da bi igrali kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju 2020.

– Puno dobrih europskih reprezentacija neće izboriti Tokio. Jer, osim svjetskog prvaka svi će ostali u kvalifikacije. Oni koji nisu na SP-u, poput Slovenije, imat će samo još jednu priliku za Igre – da budu europski prvaci 2020. – zaključio je Červar.

Gobac obećava borbu

Reprezentaciju je jučer u Zagrebu, u ime HRS-a, dočekao Zoran Gobac, dopredsjednik.

Ono što mogu obećati jest to da će se dečki na svakoj utakmici boriti do kraja. Svaka utakmica bit će bitna. Idemo korak po korak. Prvo Island, a onda svi ostali. Nažalost, imali smo problem s igračkim kadrom.

Operirani su u skorije vrijeme Domagoj Pavlović, Marino Marić i Marko Mamić. Da su zdrava, sva trojica bila bi među 16 za SP. No, tu smo gdje smo i nećemo tugovati za njima. Imamo dovoljno dobru momčad da se možemo ravnopravno nadmetati sa svima.

Skupina nije laka, tu je neugodni Island, europski prvak Španjolska. A još nas u drugom krugu čeka Francuska, aktualni svjetski prvak, i Njemačka, domaćin SP-a. Raduje me što ćemo u Münchenu imati veliku podršku naših navijača. Dosta ih živi u gradu i okolici, a puno njih doći će tijekom vikenda iz Hrvatske – rekao je Gobac.

Reprezentacija u München putuje danas ujutro izravnim letom iz Zagreba.