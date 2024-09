Legendarni trener imao zadnju želju na samrti. Vlasti su donijele odluku koja je zgrozila svijet

Slavnom švedskom nogometnom stručnjaku Sven-Goranu Erikssonu uskraćena je posljednja želja prije smrti, a koja je objavljena u intervjuu i oproštajnoj poruci nekoliko dana prije smrti. Bivši švedski trener preminuo je prošlog mjeseca nakon dugotrajne borbe s rakom gušterače.

U siječnju je objavio da mu u najboljem slučaju preostaje još godinu dana života, a doktori su bili u pravu jer nas je napustio u kolovozu. Oproštajna poruka Erikssona objavljena je samo nekoliko dana pred smrt, a tu je otkrio i svoju posljednju želju. Naime, želio je da se njegov pepeo prospe u jezero Fryken, gdje je najradije provodio slobodne trenutke u životu.

- To je prekrasno mjesto, smiruje me. Moj otac je odrastao tu ispod planine. Ako pogledate ravno naprijed, tu je Torsby, gdje sam odrastao, a u drugom smjeru je Sunne, gdje sam rođen. Oduvijek sam mislio da je to odlično mjesto za počinak. Ovdje se moj pepeo može baciti u vodu, osjećam se kao kod kuće - poručio je u Amazonovom dokumentarcu.

No, poražavajuće je za cijelu obitelj, koja je uložila maksimalne napore, da su vlasti odbile takav zahtjev. Otkrio je to Erikssonov menadžer Bo Gustavsson, koji je objavio da su vlasti odbile dopustiti da se pepeo prospe u jezero, te da će biti pokopan u urni na nepoznato.