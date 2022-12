Legendarni Casillas stao uz Hrvatsku: 'Alvarez je napravio prekršaj na Livakoviću, a ne obratno'

Iker Casillas, bivši vratar i kapetan Španjolske te Real Madrida, smatra da je neopravdano dosuđen jedanaesterac za Argentinu nakon kojeg je Lionel Messi zabio prvi gol u pobjedi od 3-0 nad Hrvatskom u polufinalu Svjetskog prvenstva. Casillas (41) je utakmicu igranu u utorak navečer pratio u ulozi stručnog komentatora na španjolskoj javnoj televiziji TVE.

- Julian Alvarez je napravio prekršaj na Livakoviću, a ne obratno - rekao je Casillas, osvajač Svjetskog prvenstva iz 2010.

Preko Twittera je primio kritike zbog tog komentara pa je on sam ondje otvorio anketu da se publika izjasni što misli. Prikupio je preko 88.000 glasova od kojih je 54 posto navelo da je jedanaesterac ispravno dosuđen.

Bivši meksički međunarodni sudac Felipe Ramos Rizo (59) također smatra da je talijanski sudac Daniele Orsato pogriješio.

- Ovo su podaci zbog kojih penal nije trebao biti dosuđen: Vratareva desna noga čitavo vrijeme je na tlu, pa je kontakt neizbježan zbog inercije (natrčalog igrača i lopte). Nije ga spotaknuo nego je kontakt neizbježan - objavio je Ramos Rizo na Twitteru.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA goalwart Dominik LIVAKOVIC (CRO), action, duels versus ALVAREZ Julian (ARG) to the penalty, penalty kick, foul, hi: Dejan LOVREN (CRO). Semi-final, semi-final game 61, Argentina (ARG) - Croatia (CRO) 3-0 on December 13th, 2022, Lusail Stadium Football World Cup 20122 in Qatar from November 20th. - 18.12.2022 ? Photo: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Casillas, bivši klupski suigrač Luke Modrića koji radi u zakladi Real Madrida, zatim je napisao: "Potpuno se slažem".

Španjolska novinska agencija EFE prenijela je kritike hrvatskih medija na račun Orsata i krovne nogometne organizacije FIFA-e, koja prema mišljenju hrvatskih medija favorizira Argentinu i želi da Lionel Messi postane svjetski prvak, jer je to jedini i najvažniji trofej koji mu nedostaje.

Novine Marca, sa sjedištem u Madridu, prenijele su riječi hrvatskog kapetana Modrića koji je rekao da je dosuđeni jedanaesterac bio prijelomni trenutak za nastavak utakmice.

Oko 58 posto čitatelja Marce smatra da nije trebao biti jedanaesterac a njih 42 posto misli da je ispravno dosuđen, pokazuje privremena internetska anketa tog dnevnika u kojoj je skupljeno 54.420 glasova.

Za vrijeme utakmice su dva bivša španjolska suca, Eduardo Iturralde (55) i Alfonso Perez Burrull (57), izjavila da je Orsato ispravno postupio.

Foto: Ilustracija//nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL Presentation of 'Colgar las Alas - Hanging the wings', the documentary series about Iker Casillas. November 18, 2020. (Foto: nordphoto / Alterphoto /Ricardo Blanco) /PIXSELL

"Svjetsko prvenstvo, opasno pripremljeno za Messija?", pitaju novine AS, sa sjedištem u Madridu, u jednom od tekstova.

- Gdje jedni vide povijesni turnir koji je došao na korak da pravedno okruni najboljeg ikada, drugi se žale na krađu u korist Lea i Argentine - navodi taj dnevnik.

Problematičnim navodi poruku koju je preko Twittera objavio službeni kanal FIFA-e na dan utakmice Hrvatske i Argentine.

Ondje je pisalo "Danas je (utakmica)" uz objavljenu zastavu Argentine.

- Mnogi su to smatrali previše pristranim za jedan kanal koji bi trebao biti neutralan - piše AS.

S druge strane novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni, gradu za čiji je klub 35-godišnji Messi godinama igrao, ne problematiziraju dosuđeni penal nego pišu o uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi Argentine.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA 13 December 2022, Qatar, Lusail: Soccer, World Cup, Argentina - Croatia, final round, semifinal, Lusail Stadium, Croatia's Mateo Kovacic and Argentina's Lionel Messi in duel. Photo: Robert Michael/dpa Photo: ROBERT MICHAEL/DPA

Katar, domaćin Svjetskog prvenstva, sponzor je Messijevog kluba PSG-a a dosad su dosuđena četiri jedanaesterca za Argentinu u šest utakmica, navode neki od čitatelja španjolskih medija. Drugi pak pišu da se Hrvatska nema pravo žaliti jer je izgubila uvjerljivo te da gotovo nije uputila udarac prema vratima Argentine, koja je pritom odigrala vjerojatno najbolju utakmicu na prvenstvu.

Messi je nakon utakmice rekao da mu je ovo posljednje prvenstvo pa se nada njegovom osvajanju nakon što to nije uspio 2014. u finalu s Njemačkom. Argentina je posljednji naslov osvojila 1986. s Diegom Maradonom u svojim redovima.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista