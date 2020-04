Legenda svetaca preminula od koronavirusa

Dugogodišnji rekorder po najdužem pogođenom "field goalu" u NFL-u Tom Dempsey preminuo je u dobi od 73 godine od koronavirusa, objavio je njegov bivši klub New Orleans Saints.

Dempsey, koji je rođen bez prstiju na desnoj nozi, 1970. godine je pogodio "field goal" s udaljenosti od 63 jarda i to je bio najduži pogođeni udarac u povijesti NFL-a do 2013. godine kada je Matt Prater pogodio sa 64 jarda.

