VIDEO 'U Hrvatskoj je najvažnije imati džoker zovi. Reći ću vam ekskluzivu kako sam doveo Pjacu'

Nastavljamo s emisijama na našem Večernjem TV-u, a ovog puta nam je u goste došao trener Rijeke Željko Sopić. Riječani su trenutno vodeći hrvatski prvoligaš i vode veliku borbu za naslov prvaka s Dinamom, uspjeli su slomiti tvrdu Goricu i na kraju ih pomeli s 3:0 te tako vratili tron u svoje dvorište na Rujevicu. Sopić je uvijek bio zanimljiv sugovornik i našem novinaru i voditelju Tomislavu Dasoviću imao je što za reći.

Momčad s Rujevice trenutno ima 71 bod, protiv Gorice su upisali 22. pobjedu ove sezone te trenutno imaju dva boda više od najvećeg i jedinog konkurenta za naslov - branitelja titule Dinama. Isto tako, ove dvije momčad sastaju se u finalu hrvatskog kupa koje se ove sezone igra na dvije utakmice.

- Kladionice mogu imati svoje mišljenje o prvaku i to je legitimno. U principu, to je sve nebitno jer će zeleni teren dati odluku. Imamo jako teško utakmciu protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj i jedino o tome razmišljam. Pritisak osvajanja naslova? Niti najmanje, realno je da će igrači biti malo nervozniji što se bliži kraj, ali naš cilj je da ostanemo čvrsto na zemlji i borimo se za ciljeve koje smo stavili pred sebe.

- Slažem se da je ovo nikad bolja prilika za osvajanje naslova i sve ćemo napraviti da budemo prvaci. To što nas javnost stavlja u drugi plan, to je sve u redu. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, mi živimo i mukotrpno radimo za taj uspjeh, pa ćemo na kraju vidjeti. Ne nerviraju me previše napisi da Rijeka neće izdržati do kraja, mi smo fokusirani samo na Lokomotivu, ja uopće ne znam kada je termin utakmice s Dinamom, to mi je totalno nebitno. Kada smo u fokusu i treningu, ništa nas ne može izbaciti iz kolosijeka.

- Gard koji pokazuje Rijeka daje nam za pravo da se ne bojimo nikoga, ne brinu me mogući izostanci. Kada netko dobije treći žuti karton, netko drugi će ući jer imamo dobre igrače koji mogu uskočiti na pozicije. Znam da će mi se svi smijati, ali imamo četiri najbolja stopera u ligi. Radeljić i Galešić su jednako dobri kao Dilaver i Mitrović, pokazalo se da sam bio u pravu.

GALERIJA Trener Rijeke Željko Sopić

- Lokomotiva? Jedna potentna i mlada momčad koja nema breme rezultata, bore se s Osijekom za ulazak u Europu, ali ako se želite boriti za prvaka - na muci se poznaju junaci. Varaždin? Nikada ne gledam da mi netko u životu pomogne, mi smo prvi na tablici i samo gledamo sebe. Cijeli klub se doveo u situaciju da može sanjati o nečemu, nešto što je bilo nemoguće, sada je itekako moguće. Gorica? Od početka sam rekao da ispadanje nije opcija, da su ispali jako teško bi se opet vratili.

- Najveća snaga Rijeke je kad pitat igrače, barem 21 igrač se nada da će istrčati u prvih 11. Kolektiv uz individualnu kvalitetu je najjača snaga naše momčad i daje nam optimizam. Opasnost? Ma nema nikakve opasnosti.

- Nažalost, postali smo društvo u kojem je najvažnije da se nešto napiše. Pa onda misle da sam pukao. Ako se ja pripremim za svaki trening, onda se i novinari trebaju pripremiti za svoj nastup. Mislim da je to minimum, ne mogu reći da mi to ne smeta, ako se ja pripremim za svoj posao, onda to i očekujem od novinara. Ljudi koji me poznaju znaju da nisam mrki medo, ali nažalost danas se živi od lajkova. Danas je bolje imati top naslov, nego tekst. Sin mi vodi Instagram, moram ga pohvaliti, imamo samo svoje prijatelje i to je to. U moderno doba morate biti pristupni, inače vas nema.

- Rijeka nema kompleks od Dinama. Oni imaju najveću širinu i proračun, možda je negativni niz možda predugačak, ali nije niti čudo da Rijeka nije mogla parirati Dinamu. Neke stvari su se promijenile, ako želimo biti prvi, trebamo dobiti Dinamo na Rujevici i tu ne vidim nikakav problem.

- Trenerski put sam počeo u Rudešu i mislim da nisam loše radio. U Hrvatskoj je najbitnii imati džoker zovi, nećemo se lagati. U Dinamu sam radio s talentiranom generacijom i dobio sam poziv Zlatka Kranjčara. Onda je Kranjčar dao ostavku i preuzeo sam prvu momčad, onda samo izgubili od Juventusa i nismo im mogli biti ni blizu. Doveli smo igrače za ravno 0 kuna. Naravno da mi je žao zbog toga, nisam bio ljut i nemam gorčinu, Petev je imao bolje i veće ime, što će to voditi neki pomoćni trener.

- Odnos s Miškovićem? Predsjednik čestita nakon svake utakmice, boravio je u Dubaiju i vraća se sad u srijedu. Čovjek se brine o svemu u Rijeci, naš odnos se zadovoljavajući. Nisam lagan tip kao i on, ne mislim da se trebamo u svemu slagati. Moramo znati da je Rijeka klub koji živi od izlaznih transfera, proračun se mora napuniti jer je od sponzora i ulaznica to jako malo, nije lagano. Treba mu čestitati da je doveo igrače za nula kuna, klub si to sada ne može dopustiti da daje odštetu, izvrsno se pogodio prijelazni rok na ljeto.

- Kako smo doveli Pjacu? Radeljić-Žarkov bio je moj golman u Lokomotivi i nazvao me da me pita bi li doveo Pjacu. Odgovorio sam da bi po njega išao pješke. Imao je 10-15 boljih ponuda, ali želio se vratiti u nametnuti u reprezentaciji, on je po meni najbolji nogometaš lige u ovom trenutku, kao igrač i osoba je fantastičan. Ne mogu reći da ću biti zadovoljan s jednim trofejom, to vam je kao da pitate koje dijete mi je draže.

- Nadam se da opet stradati jedna benzinska u Zagrebu, nismo imali gdje popiti pivo kada smo se vraćali u Pulu jer je sve bilo zatvoreno. Možda su se bojali brojnih navijača Rijeke, tako da smo suhog grla vratili se na Rujevicu.