LeBron James povukao potez koji se neće svidjeti brojnim navijačima

LeBron James jedan je od najvećih košarkaša svih vremena, a po mnogima i najbolji. Tijekom svoje igračke karijere u NBA ligi nosio je samo dva broja na dresu - šesticu u četiri godine na Floridi dok je branio boje Miami Heata te broj 23 u Clevelandu po svom igračkom uzoru Michaelu Jordanu.

Tek završenu sezonu, prvu u dresu Los Angeles Lakersa, također je proveo s brojem 23 na leđima, ali od iduće sezone to bi se trebalo promijeniti.

Nakon velike razmjene s New Orleans Pelicansima u Los Angeles je stigao Anthony Davis koji je također u karijeri nosio broj 23, a James je odlučio prepustiti broj mlađem kolegi, piše Chris Haynes, novinar Yahoo Sportsa.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers star LeBron James gifting new teammate Anthony Davis his No. 23 jersey for the upcoming season. https://t.co/vYIXmcl6c9