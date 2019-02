Kustić: Split neće izvisiti, želimo ondje ugostiti Mađarsku

Odluka da hrvatska nogometna reprezentacija kvalifikacijsku utakmicu s Walesom 8. lipnja igra u Osijeku, a ne u Splitu, kako se možda očekivalo, donesena je nakon konzultacija s izbornikom Zlatkom Dalićem.

To nam je otkrio direktor natjecanja i infrastrukture u Hrvatskom nogometnom savezu Marijan Kustić.

>> Pogledajte video SPECIJAL Pogledajte kakvu je godinu imao Luka Modrić

[video: 28175 / ]

– Konzultiran je izbornik Dalić, budući da je termin igranja te utakmice u lipnju dosta nezgodan, 15 sati, a odredila ga je Uefa. Stoga je logično da se ta utakmica ipak igra u unutrašnjosti zemlje, a osim Zagreba uvjete zadovoljava jedino Osijek – pojašnjava Kustić, jedan od najvećih zagovornika povratka reprezentacije u Split.

Čeka se razgovor s Hajdukom

Kustić s velikom sigurnošću tvrdi da Poljud u ovom kvalifikacijskom ciklusu neće izvisiti.

– Želimo svim srcem svi u HNS-u, izbornik Dalić, igrači, a naravno i naši navijači u Dalmaciji da Hrvatska igra na Poljudu. Naša je želja da to bude utakmica s Mađarskom 10. listopada i da Split i Dalmacija u punom sjaju vide drugu reprezentaciju svijeta i najboljega svjetskog nogometaša Luku Modrića – dodaje Kustić.

Preduvjet za to je početak dijaloga s vječno pobunjenim Hajdukom, sada s novim Nadzornim odborom, pa onda i ispunjenje nekih uvjeta koje su Splićani postavili još u prosincu prošle godine.

Među ostalim, to su implementacija svih odredbi Zakona o sportu u rad HNS-a odmah i bez odgode, zatim profesionalni angažman stranog povjerenika za suđenje na razdoblje od minimalno tri godine, vraćanje Udruge klubova 1. HNL kao voditelja natjecanja, transparentni financijski izvještaji....

– Kada će početi razgovori s Hajdukom? Uskoro, brzo, nismo si zadali nikakav rok, uostalom, domaćina sljedeće kvalifikacijske utakmice imamo vremena prijaviti Uefi do kraja lipnja. I ne bi nam se smjelo dogoditi da to ne bude Split, to jednostavno ne bi bilo u redu – dodao je Kustić.

Podsjećamo, Hrvatska započinje europske kvalifikacije domaćim susretom s Azerbajdžanom 21. ožujka u Zagrebu, a tri dana poslije gostuje u Mađarskoj.

Kako prema Uefinim pravilima svi slobodni termini moraju biti iskorišteni za prijateljske utakmice, HNS je za 11. lipnja dogovorio prijateljski susret s reprezentacijom Tunisa u Varaždinu.

Četiri godine od svastike

Od lipnja pa do kraja ovog kvalifikacijskog ciklusa Hrvatsku očekuju još dvije domaće utakmice; spomenuta s Mađarskom 10. listopada i posljednja (možda i odlučujuća) 16. studenoga sa Slovačkom.

Posljednje kvalifikacijsko kolo oduvijek se igralo u Zagrebu. Termini utakmica u gostima su 6. i 9. rujna, i to u Bratislavi i Bakuu, te 13. listopada u Cardiffu.

Dobije li Split kvalifikacijsku utakmicu s Mađarskom, bio bi to spektakularan povratak vatrenih na Poljud nakon četiri godine i one neslavne epizode na utakmici s Italijom bez publike, ali sa skandaloznom svastikom iscrtanom na travnjaku.

Posljednja kvalifikacijska utakmica s publikom u Splitu igrana je sad već davnoga lipnja 2011. godine protiv Gruzije, pred 28 tisuća gledatelja.