Kustić o Marićevoj ostavci: Prijetili su njemu i njegovoj obitelji. Razumio sam njegovu odluku

Posljednji u skandal u hrvatskome nogometu izazvalo je curenje snimki komunikacije u VAR sobama tijekom utakmica HNL-a. Hajduk ih je objavio na svojim službenim kanalima i zatražio očitovanje HNS-a. Na to je odgovoreno sazivanjem izvanredne konferencije za medije koju je vodio predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a, Bruno Marić. Pokušaj smirivanja situacije nije uspio, snimke su nastavile curiti, kritike pristizati, a vrhunac je (kako se za sada čini) bila Marićeva ostavka . Cijelu je situaciju u Dnevniku Nove TV komentirao predsjednik HNS-a, Marijan Kustić.

"Bruno Marić je imao sa mnom sastanak, razgovarali smo dosta dugo o svemu što se dešavalo posljednjih dana. Nakon stvari koje mi je osobno rekao, naravno da tu ima i prijetnji prema njemu i njegovoj obitelji, shvatio sam sve to i podržao njegovu ostavku i dao ju na Izvršni odbor", rekao je Kustić o ostavci pa se osvrnuo na curenje snimki:

"Prije svega, sigurno me žalosti da je na ovaj način to izašlo, da ne bi ljudi mislili da se što skriva, ali ja sam za to da se to pusti iz službenih kanala. Ako je nešto sporno na utakmici, ne vidim spora da se pusti komunikacija. Malo je neugodno slušati psovke, ali svakako nema spora i slobodno neka puštaju u sljedećim utakmicama ako misle da je bilo spora u nekakvim odlukama. Da li se protokol uključio pravilno il nepravilno? Bitno je da je odluka na kraju pravična."

Rekao je da nema ništa protiv prikazivanja službenih snimki iz VAR soba. "Zašto ne, nema razloga da se to ne napravi, kao što su sada na presici. Neka se pusti prava snimka iz VAR sobe, sve kamere i neka se utvrdi je li ispravno ili ne. Zašto ne? Mislim da se treba razgovarati, kad dođe do nekakvih situacija, njih je više u VAR sobi, traženje kamera i svega ostaloga... Vjerojatno dolazi do toga da se želi što prije javiti konačna odluka na terenu."

Glasan je u ovome slučaju bio Lukša Jakobušić. Pozivao je HNS i Kustića na odgovornost. "Nismo se čuli telefonski, odgovorio sam mu na dopis kao što bih i svakom drugom predsjedniku kluba. To je moja obveza. Kakav je moj odnos s Jakobušićem? Svaki klub ima želju i ambiciju biti prvi, odnosi su u redu i nemam što posebno naglasiti. Hajdukova obveza je da reagiraju kad su u pitanju njihovi navijači.

Upitan je li bilo pogrešno postaviti Marića odgovorio je: "Ne bih rekao, dao je veliki trud u tri godine. Ja sam mu se i danas zahvalio, veliki iskorak je napravljen u Komisiji, suđenje je bolje nego u prethodnom razdoblju. Ne moramo žuriti s nasljednikom, bit će odabran najkvalitetniji."

"Ne mislim da je to udar, radim posao najbolje što mogu i rezultati to pokazuju, po pitanju natjecateljskih i svih ostalih rezultata", kazao je Kustić pa se osvrnuo na mogućnosti poboljšanja VAR protokola: "Već smo razgovarali, radit ćemo na tome da se uvede još kamera i da se što prije donesu bolje i kvalitetnije odluke."

Naposljetku se osvrnuo na ideju zapošljavanja stranih sudaca. "Ako bude potrebno, zašto ne? Već su i sudili. Nećemo žuriti s time, treba naglasiti da suce delegira gospodin Ivan Novak, a ne Komisija. Želimo naći najbolje rješenje, ako se procjeni da je za neku jaku utakmicu potreban strani sudac, angažirat ćemo ga", dovršio je Kustić.

