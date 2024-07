Hajduk je bio borben i energičan, a dvije stvari mogu posebno veseliti navijače

Pred prekrasnim ambijentom na odlično ispunjenom Poljudu Hajduk je pred 28.488 gledatelja uspješno započeo natjecateljsku sezonu 2024./2025. U otvaranju sezone bijeli su u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige rutinirano i dominantno svladali poluamatere s Farskih Otoka, HB Torshavn rezultatom 2:0.

Protiv slabašnog suparnika splitska momčad je u utakmicu ušla furiozno. Čak i nevezano za to tko je stajao s druge strane, bilo je očito koliko je Hajduk rastrčaniji pod novim trenerom Gennarom Gattusom. Već u prvih nekoliko minuta dvoboja vidjeli smo dvije vrlo indikativne situacije, prvo jednu u kojoj su čak tri igrača startala na igrača Torshavna u polovici Farana, a potom i jedan pokušaj kontre Torshavna koji na kraju nije ni izgledao kao kontra jer je već nakon par sekundi čak devet igrača Hajduka dotrčalo unatrag i bilo iza lopte.

Tu energičnost i borbenost igrača Hajduka je publika nagradila velikim reakcijama, a generalno gledano su Splićani dominirali prvim poluvremenom. U prvih deset minuta je Hajduk stvorio dvije velike prilike. Prvo je Marko Capan iz slobodnog udarca fantastičnim lukavim podbadanjem pronašao imenjaka Livaju koji je u petoj minuti iz voleja iz velike blizine pucao tik do vratnice HB Torshavna, a potom je u devetoj minuti gostujući vratar Gestsson uspio odbiti opasan i snažan udarac Krovinovića iz daljine, da bi se lopta odbila do Livaje, čiji je udarac blokirao Hajdukov stoper Zvonimir Šarlija. Da nije bilo njega lopta bi završila u mreži.

No lopta je završila u mreži deset minuta kasnije, u 19. minuti kad je još jedan sjajan prekid, ovaj put korner, izveo Capan. Ubacio je na prvu vratnicu do Anthonyja Kalika, ovaj sjajno glavom prenio na drugu vratnicu, gdje je sam ispred prazne mreže bio Filip Uremović te lako iz blizine poentirao za prvi gol Hajduka ove sezone, inače njegov drugi u bijelom dresu. Nastavio se pritisak bijelih u 21. minuti kad su odigrali sjajnu akciju. Diallo je ubacio slijeva, Livaja je fantastično glavom spustio za Kalika prema naprijed, a Kalikov udarac iz blizine slijeva sjajno je obranio Gestsson.

Iznimno neobična situacija, koja je imala velike posljedice kasnije, dogodila se u 25. minuti susreta. Trener HB Torshavna, Talijan Adolfo Sormani bio je nezadovoljan igrom veznjaka Noaha Mneneyja te ga odlučio zamijeniti u ranoj fazi susreta. Umjesto njega je u igru ušao Danac Sammy Skytte, a zamijenjeni Mneney je bio toliko bijesan da pri izlasku iz igre nije htio dati ruku svojem treneru. Koštalo je to Farane četiri minute kasnije jer je upravo Skytte pri jednom ubačaju bijelih u 29. minuti za ruku povukao Kalika u kaznenom prostoru, a malteški sudac Matthew Degabriele je bez ikakve dvojbe pokazao na kazneni udarac za bijele. Minutu kasnije Livaja je s 11 metara poslao suparničkog vratara u suprotnu stranu i tako postigao svoj 29. pogodak u karijeri iz jedanaesterca za udvostručenje Hajdukovog vodstva. Do kraja prvog dijela Hajduk je malo pustio nogu s gasa i smirio utakmicu, a Torshavn nije mogao doći ni blizu bilo kakvoj prijetnji, o čemu najbolje govori statistika iz prvog poluvremena od 7:0 u udarcima za Splićane.

I u drugom poluvremenu Hajduk je bio osjetno bolji suparnik, a uz to priredio i nekoliko prilika, posebice Zvonimira Šarlije u prvoj fazi drugog dijela. Vrlo lijep trenutak na Poljudu prouzročila je 66. minuta susreta, kad su umjesto Kalika i Sahitija u igru ušli iskustvo i mladost, prekaljeni hrvatski reprezentativac Ivan Perišić te Hajdukovo 16-godišnje čudo od djeteta Bruno Durdov. Zanimljivo, taj ulazak Perišića je značio da su on i Marko Livaja po prvi put zajedno na terenu kao igrači Hajduka, budući da je Livaja prošle sezone u završnici bio ozlijeđen kad je Perišić skupljao prve nastupe. Do kraja je svoju jedinu šansu na dvoboju stvorio i Torshavn, u 73. minuti, no šut Skyttea s ruba kaznenog prostora je otišao preko gola.

Ono što može posebno veseliti navijače Hajduka je iznimno veliki voljni moment igrača Hajduka, ali i izvedbe dvojice pojedinaca koji nisu baš bili u prvom planu, a pokazali su se najboljim igračima ovog dvoboja - to su definitivno Marko Capan i Anthony Kalik.

