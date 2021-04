Krznar: Nama je HNL majka, nema ‘lako ćemo’ s Lokomotivom

Europa nosi slavu, novi velik ugled, donosi pravi izazov i motiv, donosi i veliki novac. No do te Europe, do utakmica kakve smo gledali (i još ćemo barem jednu) u ovoj europskoj sezoni Dinama, dolazi i naša liga. Dinamo je u prijašnjim godinama u ovo vrijeme već lagano odrađivao posljednje ispite u ligi, imao je znatnu bodovnu prednost i samo se računalo hoće li matematički prvak postati prije ili poslije Uskrsa.

Sad, nakon Uskrsa, plavi si ne mogu priuštiti “laganicu” jer Osijek mu puše za vratom i samo čeka kiks plavih da bi mu oteo naslov prvaka. Tako očito do kraja prvenstva nećemo znati tko je novi prvak, to prije jer plavi još uvijek igraju u Europi, imaju jednu zaostalu utakmicu s Hajdukom, moraju odigrati i polufinale kupa, možda i finale, i u takvom rasporedu do kraja sezone borit će se s umorom.

Sve je to jasno i treneru Damiru Krznaru.

Krznar: Neću puno mijenjati

– Vraćamo se u naše najvažnije natjecanje bez obzira na ove nogometne svečanosti Europske lige. Naše najvažnije natjecanje je HNL. Zna se kakva je situacija na tablici, ne možemo si više dozvoliti kiks, stoga studiozno, ozbiljno i s punom snagom očekujemo utakmicu protiv Lokomotive. Takav će biti i izbor momčadi, bit će svega tri, četiri nužne izmjene s obzirom na energetsku potrošnju protiv Villarreala – kazao je Krznar i nastavio o tom nimalo laganom povratku iz europskog u domaće dvorište.

– Mi u stožeru svjesni smo te situacije. Igrači su natjecatelji, uvijek traže ono najbolje, a za njih je najbolje ono što mogu postići u Europi. Osim fizičkog pražnjenja, tu je i ono emocionalno, posebice nakon utakmice koju si izgubio, a mi smo od Villarreala izgubili. Bez obzira na to što smo još u igri i imamo objektivne šanse da prođemo dalje u Europi. Takve igrače sada treba mentalno dizati, velika je zadaća i izazov sada utuviti igračima u glavu da je HNL majka svih majki, da su to utakmice preko kojih onda dobivamo sve blagodati – kaže pred odlazak u Kranjčevićevu Krznar.

Plavi će tako danas svoje fizičke i mentalne snage testirati u Kranjčevićevoj kod Lokomotive.

– Bez obzira na trenutačno stanje na ljestvici, Lokomotiva je uvijek težak suparnik. Nema više laganih utakmica, svaka momčad u ligi bori se za nešto, neke su momčadi u borbi za ostanak, neke u borbi za Europu. Nema laganih utakmica. U svakoj morate dati maksimalan trud da biste izvukli nešto. Toga smo svjesni, spremni smo i idemo sa svim raspoloživim snagama u utakmicu – zaključio je Krznar, koji i dalje ne može računati na Gavranovića i Moharramija, a i Petković, koji se još oporavlja od ozljede ramena, dobit će doziranu minutažu, zacijelo u završnici susreta kao i s Villarrealom, osim ako Krznar ne promijeni takvo razmišljanje. Iako, vjerujemo da će zbog što bržeg oporavka Petkovića do Villarreala paziti na njega.

Toplak: Dinamo je fantastičan

Plavi su u studenom u Kranjčevićevoj već prosuli dva boda, iako su u prvih deset minuta preko Ivanušeca poveli s 1:0, završilo je s 1:1. Lokosi tada zacijelo nisu mislili da će u travnju biti u ovakvoj poziciji, posljednji na tablici, u grčevitoj borbi za ostanak.

– Trebamo se hvatati za svaku slamku, međutim protiv Dinama nema olakotnih okolnosti. Moramo biti na svom maksimumu da ih dočekamo u krivom danu na krivoj nozi. No meni Dinamo fantastično izgleda, oni su protiv Villarreala dokazali da mogu s top-momčadi Europe ravnopravno igrati, prvo poluvrijeme iznimno su me iznenadili i ne zamaram se time tko će danas igrati za Dinamo – rekao je trener Lokomotive Samir Toplak i objasnio što moraju napraviti da bi došli do dobrog rezultata, a u konačnici i ostanka u ligi:

– Bitno mi je da kod nas postoji ideja igre, ideja kako se braniti i kako napadati. Nije moguće razmišljati samo o Dinamu u ovom trenutku, jer jako su dobri – moram raditi na tome da se što više dignemo i, ako to postignemo, imat ćemo veće šanse za pozitivan rezultat. Mi smo zadnji, pritisak više ne bismo trebali imati, mi više ne možemo dolje, moramo otpustiti kočnice, početi raditi i igrati nogomet, jer samo uz težak i mukotrpan rad može se doći do rezultata i onda će sve ostale kvalitete, koje moji igrači sigurno posjeduju, doći na vidjelo – zaključio je Samir Toplak.