Odbio je Hrvatsku i pozive iz Lijepe Naše, a sada je u Njemačkoj doživio veliku čast

Europski prvak Bayern danas je kod kuće odigrao samo 1:1 protiv berlinskog Uniona u 28. kolu Bundeslige, a zanimljivo da je u tom susretu za bavarsku momčad debitirao Josip Stanišić.

Riječ je o Nijemcu hrvatskih korijena koji je rođen u travnju 2000. godine, a igra na poziciji braniča. Priliku tada 18-godišnjem Stanišiću svojedobno je dao i Niko Kovač u svojoj prvoj utakmici na klupi Bayerna. Doduše, bilo je to u prijateljskoj utakmici protiv PSG-a kada nisu igrale najveće zvijezde kluba.

HNS je svojedobno pokušao pridobiti Stanišića, no ovaj je mladi branič odbio Hrvatsku i odlučio da će nastupati za Njemačku.

– U razgovoru s njegovim ocem prije nekoliko dana priopćeno nam je kako se Josip ipak odlučio za Njemačku – rekao je prije dvije godine tadašnji glavni instruktor HNS-a Sreten Ćuk i dodao:

– Mi smo se, skautirajući Josipa, uvjerili kako je riječ o vrlo darovitom igraču, zato je i dobio naš poziv. No, očito pod pritiskom kluba, Stanišić je donio svoju odluku. Žao nam je zbog toga.

U HNS-u su smatrali da je ulogu u ovom slučaju odigrao i Stanišićev menadžer, Dieter Hoeness, ali tada smo, posredno kontaktirajući s Hoenessom, saznali kako je on odluku prepustio Josipu i njegovim roditeljima.

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL 10 April 2021, Bavaria, Munich: Football: Bundesliga, FC Bayern München - 1. FC Union Berlin, Matchday 28 at Allianz Arena. Munich's Josip Stanisic (l) and Union's Marius Bülter fight for the ball. IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL Deutsche Fußball Liga and the DFB Deutscher Fußball-Bund, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequence pictures and/or video-like photo series. Photo: Sven Hoppe/dpa /DPA/PIXSELL