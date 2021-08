Krznar je jednom nogom na izlaznim vratima: Tri će mu utakmice odrediti sudbinu

Dinamo je ostvario zacrtani cilj, igrat će na jesen u Europi, u skupini. I to ne u skupini najslabijeg europskog klupskog natjecanja, Konferencijske lige, već u skupini Europske lige, u kojoj je dosad dvaput u zadnje tri godine bio sjajan te izborio i igranje na proljeće u Europi, što mu nije uspijevalo 50 godina.

Naravno da su plavi priželjkivali skupinu Lige prvaka i stigli su joj nadomak, no onda su, kao krava koja daje puno mlijeka, to mlijeko prolili izvedbom u Moldaviji. I sad im je Liga prvaka jako daleko, teško će u maksimirskom uzvratu u srijedu nadoknaditi 0:3 poraz od Sheriffa u gostima.

Sad su i lokosi jako opasni

Istina, nada postoji, uz uvjet da ni približno ne ponove moldavsko užasno izdanje. No, pitanje je u kakvom su psihološkom stanju plavi nakon tog debakla i hoće li ih trener Damir Krznar sa svojim stožerom uspjeti postaviti na noge. A to mu je nužno da bi sačuvao i svoj posao. Koliko god je Krznar ostvario ciljeve, poraz od Slavena Belupa u prvenstvu Hrvatske i jako loše izdanje momčadi u igri sa Sheriffom ne mogu izbrisati ni ostvareni ciljevi, a pojavila su se i neka pitanja o treneru na Dinamovoj klupi.

Pred plavima je jako težak miniciklus, u tjedan dana igraju tri izuzetno važne utakmice koje bi mogle odrediti sudbinu trenera Krznara bez obzira na to što ne vidimo nekakvu njegovu krivnju za brutalno lošu igru njegovih igrača u prvoj utakmici doigravanja Lige prvaka.

Do utakmice sa Sheriffom u srijedu plave čeka susret s Lokomotivom u Maksimiru. Što je i dobra i loša vijest za plave. Domaća utakmica dobro dođe nakon europskog poraza za povratak samopouzdanja, za slaganje momčadi, za neke provjere koje Krznar mora napraviti sad kad je ostao samo na jednom stoperu i drugoga mora “izmisliti”. Loše je za Dinamo to što Lokomotiva nije kao prošle godine, kanta za napucavanje, klub koji se bori za ostanak, već se posložila i ove sezone igra jako dobro. Uostalom, u gradski derbi ulazi s drugog mjesta, a Dinamo s četvrtog, ima tri boda više od plavih i momčad je koja je postigla najviše pogodaka, iako je odigrala četiri utakmice, a primjerice vodeći Osijek jednu više. Istina, lokosi su remizirali s Hajdukom, a pobijedili su Hrvatski dragovoljac, Istru i Slaven Belupo, taj isti Slaven koji je svladao Dinamo u Maksimiru.

Plavima je nužna pobjeda u subotu u Maksimiru za povratak atmosfere, ali i ostanak blizu vrha tablice. Sve osim pobjede donijelo bi nove sive, ako ne i crne oblake nad momčad i trenera Krznara.

Jer, potom ih čeka taj popravni ispit protiv Sheriffa u kojem je teško očekivati čuda, iako nije nemoguće da plavi pronađu snagu i igraju besprijekorno te se na kraju od gubitnika prometnu u junake i uđu u skupinu Lige prvaka. No, sad se tih 22,5 milijuna eura koliko se dobiva za ulazak u skupinu Lige prvaka čine jako dalekima i teško dohvatljivima. A maksimirskim čelnicima “skratiti” proračun za desetak milijuna eura nikad nije dobro koliko god će ulazak u skupinu Europske lige donijeti oko 12 milijuna eura. K tome, u Europskoj je ligi Dinamo konkurentniji i može postići dobre rezultate i još povećati zaradu klubu.

To bi preživio samo Mamić

No, plavi će igrati u Europi i to je najvažnije, ali i sam Krznar je puno puta rekao da je najvažnije natjecanje Hrvatska nogometna liga jer kroz nju se i dolazi do Europe, a sad je još važnije biti prvi jer samo prvak ide u kvalifikacije za Ligu prvaka, a svi ostali naši klubovi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. A nakon utakmice sa Sheriffom koji je plavima zagorčao život i stvorio veliki pritisak, plavi idu u Osijek, u ovom trenutku najtežem suparniku, koji se oprostio od Europe i svjež će u Gradskom vrtu čekati maksimirsku momčad.

Nakon toga slijedi reprezentativna stanka i u njoj će plavi podvlačiti crtu pod ono što su dosad napravili. Zato su Krznaru jednako važne utakmica s Lokomotivom i pogotovu ona s Osijekom, čak možda i važnije od uzvrata sa Sheriffom. Mora svladati Lokomotivu, ispraviti što se ispraviti bude dalo u uzvratu sa Sheriffom, a onda u ljuti boj protiv Nenada Bjelice koji će pokušati iskoristiti priliku i plavima ozbiljno odmaći na ljestvici. U slučaju poraza od Sheriffa te samo polovičnog uspjeha nad Lokomotivom i Osijekom Krznar bi teško preživio na klupi plavih. Teško bi preživio bilo koji trener, osim ne preziva li se Mamić.

