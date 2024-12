Kriza u Cityju još je dublja. Lopta im ne želi u mrežu, a sada je otkazao i najjači adut

Kriza Manchester Cityja nastavlja se i nakon jučerašnjeg dana u kojem je momčad Pepa Guardiole na domaćem terenu odigrala 1:1 protiv Evertona. Ni popularni Boxing Day, nogometni praznik u Engleskoj, nije igračima aktualnog prvaka bio dodatna motivacija da napokon razvesele svoje navijače. Bila je to još jedna mlaka predstava koja neće dugo ostati u sjećanju nogometnim fanaticima.

A početak utakmice bio je dobar za domaću momčad koja se nametnula na terenu i već u 14. minuti došla do vodstva preko Bernarda Silve. Stadion je proključao, navijači stvorili odlično ozračje i činilo se kako bi Boxing Day mogao označiti izlazak građana iz krize. Međutim, kako to već biva u posljednje vrijeme, obrana aktualnog prvaka u iznimno je lošoj formi, ponekad se čini da svatko tko se približi njihovom kaznenom prostoru postigne pogodak.

Bilo je tako i u 36. minuti kada je nakon loše reakcije obrane Cityja loptu dobio Ndiaye, koji se odlično snašao i sjajnim udarcem zatresao mrežu. U nastavku susreta City je bacio sve karte na napad, pritiskao, ali sve to izgleda nekako neuvjerljivo, nema tu više one siline koja je nekad krasila Guardiolinu momčad. Prepoznali su to i njihovi protivnici koji bi se inače grčevito branili, ponekad tek sramežljivo izašli prema naprijed i molili da prime što manje pogodaka. Sada to izgleda potpuno drugačije, sve momčadi koje stoje s druge strane Cityja "nanjuše krv" i hrabro idu u kontre s više igrača. Mogao je tako i Everton do pobjede, u 96. minuti četvorica igrača gostiju išla su na dvojicu domaćih, ali su se spetljali i završilo je podjelom bodova.

City je ove sezone prosuo već 12 bodova u utakmicama u kojima je prvi poveo, što je više nego u posljednjih deset sezona zajedno. Brojke mu trenutačno ne izgledaju dobro, u posljednjih 13 utakmica slavio je u samo jednoj, dok u tom razdoblju u svim natjecanjima ima devet poraza i tri neodlučena rezultata.

- Mislim da smo bili bolji u ovoj utakmici, ali imali smo puno peha i nismo pobijedili. Kontrolirali smo susret, bili puno bolji, ali lopta nam ne želi ući u mrežu, rekao je nakon susreta branič Manuel Akanji pa odgovorio pa pitanje je li njegova momčad ispala iz utrke za naslov prvaka.

- Sezona je dugačka, svašta se može dogoditi, ali trenutačno nam titula nije cilj. Moramo se podići, ići utakmicu po utakmicu i izvući se iz ove situacije.

A izvući se iz ove situacije bit će iznimno teško jer Guardiola trenutačno nema niti jednog raspoloženog igrača. U utakmicama poput jučerašnje često ih je znao izvlačiti Erling Haaland koji je i najmanju šansu pretvarao u pogodak, ali i on "štrajka". U posljednjih devet prvenstvenih utakmica mrežu je zatresao svega dvaput, što je za stasitog Norvežanina premalo.

Everton, pak, može biti zadovoljan jer je u posljednja tri susreta neporažen protiv velikana: remizirao je s Arsenalom, Chelseajem i Cityjem.