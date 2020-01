Kreće završni vikend, MNK Jesenje protivnik reprezentacije turnira

MC Plus Zagreb Winter Cup, popularan turnir u futsalu za žene i mlađe kategorije stigao je do same završnice. U sklopu polufinalnog dana i ove godine će se odigrati revijalna utakmica u kojoj će se s jedne strane naći selekcija ponajboljih igrača turnira, a s druge vodeća momčad 2. HMNL – Zapad, MNK Jesenje. Treba napomenuti kako je taj klub prošle sezone igrao Prvu

HMNL.

Trener Jesenja od ove sezone je mladi i perspektivni stručnjak Dino Kovač, koji je prošle godine s klupe vodio upravo reprezentaciju turnira. Pod njegovom palicom najbolji igrači Zagreb Winter Cupa pobijedili su tadašnjeg protivnika MNK Bjelovar, a bit će zanimljivo vidjeti kako će se ove godine Kovač snaći u obrnutoj ulozi.

''Pogledao sam preliminarni popis igrača. Radi se o vrlo talentiranim dečkima i mislim da će se od njih složiti vrlo dobra reprezentacija turnira. Pred tim momcima je vjerujem svijetla budućnost, a ovakvi turniri poput Zagreb Winter Cupa sjajna su prilika da se razviju u svim segmentima. Očekujem u svakom slučaju odličnu utakmicu'', kazao je Kovač te nastavio:

''Ova utakmica sjajno će nam poslužiti kao svojevrsna priprema za nastavak sezone. U momčadi imamo kvalitetne igrače poput Mislava Baneka i vratara Gorana Malogorskog. Uz njih je jako puno mladih i talentiranih igrača željnih dokazivanja, a nadam se da će se Jesenje od sljedeće sezone ponovno plasirati u prvu ligu.''

Dino Kovač osvrnuo se i na organizaciju MC Plus Zagreb Winter Cupa te je izrazio zadovoljstvo viđenim, kako prijašnjih, tako i ove godine. ''Mladi dečki, a i žene željni su takvih turnira poput Zagreb Winter Cupa. Turnir je pravi mamac za osvojiti ga, nešto kao seniorima ''Kutija Šibica''. Na televiziji sam pogledao par utakmica četvrtfinala, a pratit ću ga sve do finala, koliko mi to obaveze budu dopuštale'', izjavio je Kovač.

Završni vikend turnira najavio je i predsjednik Organizacijskog odbora turnira, g. Vedran Prga. 'Moram se zahvaliti seniorima MNK Jesenje koji su odlučili prihvatiti naš poziv i uveličati završni vikend Zagreb Winter Cupa. Vjerujem kako će i ovogodišnja revijalna utakmica opravdati očekivanja te se nadam kako će reprezentacija pružiti dobar otpor svojim protivnicima. Također, pozvao bih sve ljubitelje futsala da ovoga vikenda dođu u SD Peščenica gdje nas očekuje veliki broj odličnih utakmica, bogat zabavni program uz našeg DJ Sardija te mnogobrojne nagrade za posjetitelje u dvorani.''

Polufinalni dan natjecanja na rasporedu je 11. siječnja, dok je velika završnica na rasporedu 12. siječnja. Oba dana program počinje u 13:00 sati i traje do 22:00 sata, a za sve koji su spriječeni doći u dvoranu osiguran je TV prijenos na prvom programu PlanetSport televizije.