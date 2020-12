Kramarićeva greška poslala Bayer na vrh Bundeslige

U posljednjoj utakmici 11. kola Bundeslige Bayer Leverkusen je u nedjelju na svom terenu svladao Hoffenheim s 4-1, te je izbio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

Dvostruki strijelac za domaćine bio je Leon Bailey (4, 27), s tim da je kod pogotka u 27. minuti iskoristio pogrešku hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića. On je sa protivničke polovice vraćao loptu svom golmanu koji je bio izvan 16-erca, ali je ona došla do Leona Baileya koji je lakoćom zabio gol. To je vjerojatno prva takva greška u karijeri Andreja Kramarića, koji je za Hoffenheim igrao do 76. minute.

Preostala dva gola za "apotekare" postigli su Florian Wirtz (55) i Lucas Alario (90+1 penal), a utješni pogodak za Hoffenheim zabio je Christoph Baumgartner (50).

Hrvatski branič Tin Jedvaj ostao je na klupi za pričuve Leverkusena, a Hoffenheim je utakmicu završio s dva igrača manje jer su isključeni Florian Grillitsch u 64. i Stefan Posch u 79. minuti.