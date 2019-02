Kramarić: Proučavaju me, nikad ne pucam isto

Čelični živci, revolveraška hladnokrvnost i razarajuće neumoljiva desnica - to je formula za penale majstora jedanaesteraca, hrvatskoga rekordera Andreja Kramarića (27).

Dakle, nogometaš Hoffenheima protekli je vikend, u utakmici Bundeslige protiv Fortune, iskoristio 28. kazneni udarac u klupskoj profesionalnoj karijeri!

Za usporedbu, slavni hrvatski centarfor Davor Šuker, od kada je Hrvatska stekla nezavisnost (dakle, bez učinka u Osijeku i Dinamu), s bijele točke postigao je “samo” 20 klupskih pogodaka, te još 12 u dresu reprezentacije, i ostvario je to zadivljujućim nervom: sa stopostotnom realizacijom!

Mala sjena u karijeri

Naravno, mnogi će se sjetiti da je mala sjena na karijeri velikoga napadača bio upravo jedan promašeni jedanaesterac, 2000. godine u finalu Kupa Uefe između Arsenala i Galatasaraya, ali on se dogodio u raspucavanju za pobjedu.

No, vratimo se junaku ove priče Kramariću,s bijele točke od primjerice Müllera (27), Higuaina (19), Robbena (19), Griezmanna (17), Mandžukića (samo 5 iz 8 pokušaja)... Andreja smo pitali prati li svoju statistiku jedanaesteraca.

- Pretprošli vikend pročitao sam da mi je to bio 27. realizirani penal, pa me to počelo intrigirati. Uopće nisam imao osjećaj da ih je bilo toliko. A kad me već pitate, penale pucam cijeli život, još od mlađih kategorija, pa sam u tome rutiner i ne osjećam pritisak - kaže Kramarić.

Kako ste postali prvi izvođač penala u Hoffenheimu?

- Prije mene izvodio ih je Kevin Voland, a nakon što je jednom promašio, počeo sam ih pucati ja. Voland je u međuvremenu otišao i ja sam postao stalni izvođač - nastavlja Kramarić.

Otkad je u Hoffenheimu, Andrej je imao dva neiskorištena penala, protiv Ingolstadta u Bundesligi, i protiv Liverpoola u ljetu 2017. godine, pri rezultatu 0:0.

- Taj protiv Liverpoola u pretkolu Lige prvaka i danas me peče. Jer, trebao je to biti najlakši penal; nije bilo pritiska budući da je Liverpool bio favorit, pa i da sam zabio, očekivalo bi se da nas u uzvratu pregaze, što se i dogodilo. Vratar Mignolet ostao je na sredini gola, a moj izbor, nažalost, bio je upravo šut po sredini.

Imate li omiljeni način izvođenja jedanaesteraca?

- Mijenjam način od penala do penala, jer danas vratari analiziraju izvođače do detalja. Proučavaju me, i ne mogu i ne želim reći koja mi je varijanta najsigurnija - dodao je Kramarić, koji je prvi klupski jedanaesterac realizirao u dresu Lokomotive u travnju 2012. godine protiv Cibalije.

Kao igrač lokosa, prebacio je loptu preko tadašnjeg vratara plavih Ivana Kelave u stilu češkog igrača Panenke po kojem je taj udarac i nazvan, a dvojica vratara u HNL-u koji su Krami obanili penale bili su Goran Blažević iz Hajduka i Antonijo Ježina iz Istre.

Aljošinih pet za Derby

Ono što kod Kramarićevih penala fascinira je realizacija od čak 87,5 posto. Od igrača koji su izveli više od 20 penala, bolji u realizaciji su primjerice napadač Slavena rodom iz Tomislavgrada Ivan Krstanović (90%) i Bayernov Poljak Robert Lewandowski (89 posto).

Legenda kaže da je Albanac Ledio Pano, nekada igrač nekoliko grčkih i albanskih klubova, realizirao čak 50 jedanaesteraca bez promašaja (!), a anali engleske Premijerne lige otkrivaju da je i jedan Hrvat imao stopostotni učinak: Aljoša Asanović realizirao je svih pet jedanaesteraca za Derby County.

Pogoci s bijele točke:

Cristiano Ronaldo 109 (83 %)

Lionel Messi 81 (77 %)

Zlatan Ibrahimović 73 (87,9 %)

David Villa 65 (83 %)

Hulk 59 (82 %)

Edinson Cavani 52 (81 %)

Eden Hazard 46 (86 %)

Neymar 45 (79 %)

Robert Lewandowski 41 (89 %)

Kun Agüero 40 (80 %)