Rakitić, Messi i društvo na originalan način se odužili kineskim navijačima

Na Nou Campu se večeras (21 sat) igra prvi El Clasico u novoj godini. Barcelona i madridski Real igraju prvu polufinalnu utakmicu Kupa kralja, a u početnim sastavima su najavljena oba naša reprezentativca Ivan Rakitić i Luka Modrić.

Barcelona je za ovaj dvoboj priredila iznenađenje za svoje navijače u Kini. Naime, na dresovima je prezime igrača osim na latinici napisano i kineskim pismom.

🤩 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear 🎉



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl