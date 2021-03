Kovač deklasirao Saint-Etienne, Pjaca asistirao za pobjednički gol

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač je sa svojim Monacom u prvom susretu 30. kola francuskog prvenstva kao gost uvjerljivo slavio u Saint-Etienneu sa 4:0 (1:0). Goste iz "kneževine" u vodstvo je doveo Jovetić (13) i to samo minutu nakon što nije iskoristio kazneni udarac, da bi u nastavku pobjedu potvrdili Tchouameni (54), Diop (64) i Diatta (76).

Četvrti Monaco sada ima 59 bodova, jedan manje od drugog Paris SG-a i trećeg Lyona koji će igrati međusobno u nedjelju, a četiri manje od vodećeg Lillea. Saint-Etienne je 16. sa 33 boda.

Golman Spursa se ispričao nakon velikog gafa: To je neprihvatljivo

KASNO JE PRIMIJETIO Golman Spursa se ispričao nakon velikog gafa: To je neprihvatljivo

Hrvatski reprezentativni veznjak Milan Badelj odigrao je čitav susret za Genou koja je ovom pobjedom skočila na 13. mjesto sa 31 bodom, koliko ima i 12. Bologna, dok je Parma ostala pretposljednja sa 19 bodova, tri manje od 18. Cagliarija, a četiri manje od 17. Torina. Na vrhu je Inter sa 65 bodova, devet manje ima drugi Milan, a 10 manje treći Juventus.

Njemačka: Arminia - RB Leipzig 0-1

Nogometaši RB Leipziga primaknuli su se vodećem Bayernu na samo bod zaostatka minimalnom 1:0 (0:0) pobjedom nagostovanju kod Arminije u Bielefeldu u prvom susretu 26. kola njemačkog prvenstva. Jedini pogodak na utakmici postigao je Sabitzer u 46. minuti. Drugi RB Leipzig sada ima 57 bodova, jedan manje uz utakmicu više od vodećeg Bayerna, a devet više od trećeg Wolfsburga. Arminia je ostala 15. sa 22 boda, koliko ima i 14. Koeln, a bod manje imaju 16. Hertha i 17. Mainz 05.

Engleska: Fulham - Leeds United 1-2

Nogometaši Leeds Uniteda u susretu su 29. kola engleskog prvenstva kao gosti svladali Fulham sa 2:1 (1:1). Goste je u vodstvo doveo Bamford (29), domaći su uspjeli poravnati nakon prekida preko Andersena (38), no u nastavku je Raphinha (58) sjajnom minijaturom stigao do pobjedničkog pogotka. Leeds je sada 11. na ljestvici sa 39 bodova, dok je Fulham ostao u zoni ispadanja, 18. sa 26 bodova, dva manje, ali i s dvije utakmice odigrane više od 17. Newcastle Uniteda, a tri manje uz također dvije odigrane utakmice više od 16. Brighton and Hove Albiona.

Na čelu je Manchester City sa 71 bodom, 14 više uz utakmicu više od drugog Manchester Uniteda, a 15 više uz također utakmicu više od trećeg Leicester Cityja.

Španjolska: Betis - Levante 2-0

U prvoj utakmici 28. kola španjolskog nogometnog prvenstva Betis je kao domaćin svladao Levante sa 2:0 (0:0). Domaći su oba gola postigli u razmaku od pet minuta sredinom drugog poluvremena, a mrežu su pogađali Fekir (70) i Juanmi (75).

Šesti Betis sada ima 45 bodova, dok je Levente ostao deveti sa 35. Na čelu je Atletico Madrid sa 63 boda, druga Barcelona ima 59, a treći Real Madrid 57.